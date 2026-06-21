Ломбертс заявил, что Россия заслуживает места на ЧМ-2026 больше некоторых сборных

Обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» также выразил надежду на возвращение российского футбола на международную арену. «Но это зависит не от игроков и не от обычных людей. Все зависит от решений Международной федерации футбола (ФИФА) и мировых руководителей. Мы не можем на это повлиять, поэтому остается только надеяться, что возвращение произойдет как можно скорее», — добавил он.