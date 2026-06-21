Ломбертс заявил, что Россия заслуживает места на ЧМ-2026 больше некоторых сборных

«Конечно, жаль не видеть Россию на чемпионате мира. То же самое можно сказать и про Италию — одну из величайших футбольных стран мира. Я бы предпочел видеть на чемпионате мира Россию или Италию, чем некоторые небольшие сборные», — отметил Ломбертс.
Обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» также выразил надежду на возвращение российского футбола на международную арену. «Но это зависит не от игроков и не от обычных людей. Все зависит от решений Международной федерации футбола (ФИФА) и мировых руководителей. Мы не можем на это повлиять, поэтому остается только надеяться, что возвращение произойдет как можно скорее», — добавил он.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Сборная России не принимает участия в турнире в связи с отстранением от международных соревнований.