Ямаль посвятил дебютный гол на чемпионате мира маме, девушке и болельщикам

В послематчевом интервью футболист заявил: «Забить на чемпионате мира — это невероятное чувство. Я всегда мечтал быть здесь, и забить в первом же матче в основе — это мечта, которая стала реальностью. Последний чемпионат мира я смотрел матчи в школе, на уроках. А теперь я здесь. Это что-то великое, я горжусь. Я посвящаю свой гол маме, девушке, друзьям, а также всем, кто находится на стадионе, и тем, кто находится в Матаро (город, где вырос Ямаль — прим. Sport24). Я очень счастлив победить и тому, что Микель Оярсабаль получил награду лучшему игроку матча. В первом матче он не получил признания, поэтому я рад за него».