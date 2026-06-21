Ямаль посвятил дебютный гол на чемпионате мира маме, девушке и болельщикам

Как сообщает пресс-служба ФИФА, 18-летний игрок вышел в стартовом составе на матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Саудовской Аравии (4:0). Он отличился на 10-й минуте и был заменен в перерыве.
В послематчевом интервью футболист заявил: «Забить на чемпионате мира — это невероятное чувство. Я всегда мечтал быть здесь, и забить в первом же матче в основе — это мечта, которая стала реальностью. Последний чемпионат мира я смотрел матчи в школе, на уроках. А теперь я здесь. Это что-то великое, я горжусь. Я посвящаю свой гол маме, девушке, друзьям, а также всем, кто находится на стадионе, и тем, кто находится в Матаро (город, где вырос Ямаль — прим. Sport24). Я очень счастлив победить и тому, что Микель Оярсабаль получил награду лучшему игроку матча. В первом матче он не получил признания, поэтому я рад за него».
Ямаль занял восьмое место в списке самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира. Рекорд на протяжении 68 лет принадлежит бразильцу Пеле, забившему в 17 лет на ЧМ-1958. По данному показателю испанца опережает, в частности, россиянин Дмитрий Сычев.
Луис Де ла Фуэнте
Георгиос Донис
Ламин Ямаль
(Микель Ойярсабаль)
10′
Микель Ойярсабаль
(Эмерик Ляпорт)
21′
Микель Ойярсабаль
(Дани Ольмо)
24′
Хассан Аль-Тамбакти
49′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
16
Родри
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
10
Дани Ольмо
61′
6
Микель Мерино
20
Педри
70′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
46′
7
Ферран Торрес
19
Ламин Ямаль
46′
11
Йереми Пино
15
Алекс Баэна
61′
17
Нико Уильямс
21
Мохаммед Аль-Оваис
12
Сауд Абдулхамид
24
Мотеб Аль-Арби
3
Али Ладжами
10
Салем Аль-Давсари
30′
5
Хассан Аль-Тамбакти
7
Мусаб Аль-Джуваир
46′
23
Мохамед Канно
60′
9
Фирас Аль-Бураикан
60′
26
Мохаммед Абулшамат
4
Абдулела Аль-Амри
60′
18
Алаа Хеджи
15
Абдуллах Аль-Хаибари
46′
19
Абдулла Аль-Хамдан
6
Нассер Аль-Давсари
90′
17
Халид Аль-Гханнам
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Родригу Фигейреду
(Бразилия)
Боковой судья
Данилу Симон
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти