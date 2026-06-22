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0
П1
X
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Салах отреагировал на историческую победу Египта на ЧМ

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал победу команды в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с Новой Зеландией (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Египта впервые в истории одержала победу в матче чемпионата мира. Команда обыграла Новую Зеландию со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Мостафа Зико (58-я минута), Мохамед Салах (67) и Махмуд Трезеге (82). У проигравших отличился Финн Серман (15).

«Это невероятно. Я не знаю, как это выразить словами. Огромное достижение для всех игроков, для всего персонала, поэтому, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе в команде, войти в историю и пройти квалификацию — и в будущем это будет вспоминаться как одно из лучших достижений в истории египетского футбола. Мы должны наслаждаться сегодняшним днем, наслаждаться завтрашним днем, а затем сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова Салаха пресс-служба ФИФА.

Ранее сборная Египта принимала участие в трех чемпионата мира (1934, 1990, 2018), где дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений. В первом матче ЧМ-2026 Египет сыграл вничью с национальной командой Бельгии (1:1).

Сборная Египта занимает первое место в группе G с 4 очками. В следующем матче Египет 26 июня встретится с Ираном. Сборная Новой Зеландии в этот же день сыграет против Бельгии.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Новая Зеландия
1:3
Первый тайм: 1:0
Египет
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
22.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Даррен Базили
Хоссам Хассан
Голы
Новая Зеландия
Финн Сармен
(Тим Пэйн)
15′
Египет
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
58′
Мохамед Салах
(Мостафа Зико)
67′
Махмуд Хассан Трезеге
(Мохамед Салах)
82′
Составы команд
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
5
Майкл Боксалл
6
Джо Белл
8
Марко Стаменич
2
Тим Пэйн
85′
3
Франсис де Врис
13
Либерато Какаче
76′
23
Райан Томас
20
Каллум Макковатт
34′
66′
19
Бен Олд
11
Элайджа Джаст
85′
4
Тайлер Биндон
10
Сарприит Сингх
20′
76′
21
Джесси Рэнделл
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
2
Яссер Ибрахим
19
Марван Атея
17
Моханад Лашин
17′
11
Мостафа Зико
76′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
84′
4
Хоссам Абдельмагид
90′
6
Мохамед Абдель Монем
10
Мохамед Салах
84′
25
Ахмед Сайед
22
Омар Мармуш
76′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
41′
5
Рами Рабиа
Статистика
Новая Зеландия
Египет
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
19
Удары в створ
4
7
Угловые
4
3
Фолы
14
8
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Омар Мохамед Аль-Али
(ОАЭ)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Мохамед Аль-Хаммади
(ОАЭ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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