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Мать Возиньи посетила свой первый матч на ЧМ-2026

Мать вратаря сборной Кабо‑Верде Возиньи Ана Кандида Эвора впервые посетила матч чемпионата мира с участием сына. Ей удалось попасть на турнир благодаря ускоренному оформлению визы правительством США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

История получила развитие после того, как лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис сообщил в социальных сетях о готовности помочь матери Возиньи успеть на чемпионат мира. Поводом стало успешное выступление ее сына в матче против Испании. Вратарь сохранил ворота в неприкосновенности, совершив семь сэйвов (0:0). Он был признан лучшим игроком матча.

Мать Возиньи посетила матч Кабо-Верде с Уругваем (2:2).

Кабо‑Верде входит в число 50 стран, граждане которых ранее были обязаны вносить возвратный залог до 15 тысяч долларов для получения визы в США. Однако в мае Госдепартамент отменил это требование для отдельных категорий граждан — в том числе для обладателей билетов на матчи чемпионата мира.

В следующем матче сборная Кабо-Верде 26 июня сыграет против Саудовской Аравии в Хьюстоне.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Уругвай
2:2
Первый тайм: 2:1
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
22.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64003 зрителя
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Педру Лейтау Бриту
Голы
Уругвай
Максимилиано Араухо
44′
Агустин Каноббио
(Максимилиано Араухо)
45+6′
Кабо-Верде
Кевин Ленини
21′
Элио Варела
61′
Составы команд
Уругвай
23
Фернандо Муслера
13
Гильермо Варела
25
Хуан Мануэль Санабрия
14
Агустин Каноббио
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
58′
6
Родриго Бентанкур
20′
8
Федерико Вальверде
20
Максимилиано Араухо
81′
18
Бриан Родригес
21
Федерико Виньяс
70′
7
Николас Де ла Крус
5
Мануэль Угарте
70′
9
Дарвин Нуньес
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
5′
20
Райан Мендеш да Граса
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
90+3′
11
Гарри Родригеш
58′
26
Элио Варела
9
Жилсон Тавареш Беншимол
58′
21
Нуну Да Кошта
6
Кевин Ленини
70′
15
Ларос Дуарте
18
Телму Арканжу
46′
14
Дерой Дуарте
10
Жамиру Монтейру
80′
16
Янник Самеду
Статистика
Уругвай
Кабо-Верде
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
12
Удары в створ
2
4
Угловые
11
4
Фолы
11
4
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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