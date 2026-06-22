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Матч Франция — Ирак на ЧМ-2026 находится под угрозой срыва

Сегодняшний матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака находится под угрозой срыва из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча должна пройти в Филадельфии в ночь на вторник, 23 июня. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.

Согласно прогнозу погоды, в Филадельфии сегодня ожидаются сильные дожди и грозы. На ЧМ-2026 действует американский протокол безопасности при грозах для открытых мероприятий, согласно которому при появлении молнии в радиусе 13 км от стадиона встреча немедленно останавливается, а футболисты уходят в раздевалки. После этого запускается 30-минутный таймер, который сбрасывается при каждом новом ударе молнии.

Аналогичный протокол действовал прошлым летом на клубном чемпионате мира в США, в рамках которого матчи неоднократно откладывали и прерывали. Паузы из-за грозовых фронтов длились от получаса до двух часов.

Сборная Франции имеет в своем активе три балла и занимает второе место в турнирной таблице группы I, уступая команде Норвегии по дополнительным показателям. Команда Ирака занимает в группе последнее, четвертое место.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

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