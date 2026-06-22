Матч Франция — Ирак на ЧМ-2026 находится под угрозой срыва

Встреча должна пройти в Филадельфии в ночь на вторник, 23 июня. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
Согласно прогнозу погоды, в Филадельфии сегодня ожидаются сильные дожди и грозы. На ЧМ-2026 действует американский протокол безопасности при грозах для открытых мероприятий, согласно которому при появлении молнии в радиусе 13 км от стадиона встреча немедленно останавливается, а футболисты уходят в раздевалки. После этого запускается 30-минутный таймер, который сбрасывается при каждом новом ударе молнии.
Аналогичный протокол действовал прошлым летом на клубном чемпионате мира в США, в рамках которого матчи неоднократно откладывали и прерывали. Паузы из-за грозовых фронтов длились от получаса до двух часов.
Сборная Франции имеет в своем активе три балла и занимает второе место в турнирной таблице группы I, уступая команде Норвегии по дополнительным показателям. Команда Ирака занимает в группе последнее, четвертое место.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.