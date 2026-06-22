Абаскаль оценил победу Испании над командой Саудовской Аравии

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. Он привел команду к бронзовым медалям чемпионата России. Всего под его руководством «Спартак» провел 74 матча, в которых одержал 36 побед при 15 ничьих и 23 поражениях. После увольнения из «Спартака» испанский специалист возглавлял испанскую «Гранаду» и мексиканский «Атлетико Сан-Луис».