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Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Франция
1
:
Ирак
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Норвегия
:
Сенегал
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2.36
X
3.45
П2
3.25
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06:00
Иордания
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.40
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
Узбекистан
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П1
1.18
X
7.20
П2
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Футбол. ЧМ-2026
завершен
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П1
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Египет
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X
П2

Мостовой: Франция — фаворит. Ирак будет держаться, но этого мало

23 июня сборные Франции и Ирака встретятся во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Матч состоится в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 00:00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет канадский арбитр Дрю Фишер.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Французская сборная считается явным фаворитом предстоящей игры. Коэффициент на победу вице-чемпионов мира 2022 года составляет 1.09, что соответствует вероятности около 89%. Ничейный результат оценивается коэффициентом 12.0 (8%), а победа Ирака — 37.0 (3%).

«Французы — одни из главных претендентов на чемпионство, и в первой игре они это показали. Да, многие говорят, что первый тайм был не очень, но против них играл Сенегал — одна из лучших команд Африки. Такие соперники просто так ничего не отдают, там мощь, скорость и борьба, поэтому легко на чемпионате мира вообще никому не бывает.

Но класс Франции все равно сказался. Во втором тайме они прибавили, забили свои мячи и спокойно довели матч до победы. Вот этим и отличаются большие команды: могут начать неидеально, где-то потерпеть, а потом за счет мастерства все равно решить. У Франции выбор футболистов сумасшедший, впереди есть люди, которые из одного момента делают гол.

Ирак я тоже видел. Да, они проиграли Норвегии 1:4, но по игре там не все было так просто, как кажется по счету. При 1:2 они еще были в матче и могли цепляться и создавать напряжение. Но дальше как раз и проявился класс футболистов: где-то не забил или ошибся, а соперник сразу наказал.

Поэтому здесь все равно Франция — явный фаворит. Ирак будет стараться и бороться, может какое-то время держаться, но против такой команды этого мало. Думаю, французы сыграют спокойнее, чем с Сенегалом, и за счет качества должны забирать этот матч. Больше всего вижу здесь счет где-то 3:0», — цитирует Мостового «Ставка ТВ».

Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Франция
1
:
Ирак
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
90.00