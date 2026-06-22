Мостовой: Франция — фаворит. Ирак будет держаться, но этого мало

Французская сборная считается явным фаворитом предстоящей игры. Коэффициент на победу вице-чемпионов мира 2022 года составляет 1.09, что соответствует вероятности около 89%. Ничейный результат оценивается коэффициентом 12.0 (8%), а победа Ирака — 37.0 (3%).



«Французы — одни из главных претендентов на чемпионство, и в первой игре они это показали. Да, многие говорят, что первый тайм был не очень, но против них играл Сенегал — одна из лучших команд Африки. Такие соперники просто так ничего не отдают, там мощь, скорость и борьба, поэтому легко на чемпионате мира вообще никому не бывает.



Но класс Франции все равно сказался. Во втором тайме они прибавили, забили свои мячи и спокойно довели матч до победы. Вот этим и отличаются большие команды: могут начать неидеально, где-то потерпеть, а потом за счет мастерства все равно решить. У Франции выбор футболистов сумасшедший, впереди есть люди, которые из одного момента делают гол.



Ирак я тоже видел. Да, они проиграли Норвегии 1:4, но по игре там не все было так просто, как кажется по счету. При 1:2 они еще были в матче и могли цепляться и создавать напряжение. Но дальше как раз и проявился класс футболистов: где-то не забил или ошибся, а соперник сразу наказал.



Поэтому здесь все равно Франция — явный фаворит. Ирак будет стараться и бороться, может какое-то время держаться, но против такой команды этого мало. Думаю, французы сыграют спокойнее, чем с Сенегалом, и за счет качества должны забирать этот матч. Больше всего вижу здесь счет где-то 3:0», — цитирует Мостового «Ставка ТВ».