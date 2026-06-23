Холанд отреагировал на второй дубль подряд на ЧМ-2026

Сборная Норвегии одержала победу над Сенегалом в матче группового этапа ЧМ-2026 со счетом 3:2. Холанд в этой встрече забил два мяча, отличившись на 48-й и 58-й минутах матча. Ранее Холанд также оформил дубль в игре с Ираком (4:1).
«Вновь нечто особенное! Очередной потрясающий вечер, и я очень горжусь. Наслаждаюсь. Мне нравится играть за Норвегию с самого моего дебюта, это видно. Чемпионат мира — это здорово!» — приводит слова Холанда пресс-служба ФИФА.
Холанд был признан лучшим игроком матча. Он забил четыре гола в двух матчах чемпионата мира. Столько же мячей на счету форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Больше только у капитана Аргентины Лионеля Месси (5).
Эрлинг Холанд дебютировал в составе сборной Норвегии в сентябре 2019 года. За национальную команду футболист провел 52 матча, в которых забил 59 голов и сделал семь результативных передач.
В заключительной встрече группового этапа ЧМ-2026 сборная Норвегии 26 июня сыграет против Франции в Бостоне.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Столе Сольбаккен
Пап Тиав
Маркус Хольмгрен Педерсен
43′
Эрлинг Холанн
(Мартин Эдегор)
48′
Эрлинг Холанн
(Патрик Берг)
58′
Исмаила Сарр
(Садио Мане)
53′
Исмаила Сарр
(Николас Джексон)
90+3′
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
26
Юлиан Рюэрсон
13′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
14
Фредрик Эурснес
46′
6
Патрик Берг
7
Александр Серлот
84′
4
Лео Эстигор
20
Антонио Нуса
71′
21
Андреас Шельдеруп
17
Торбьорн Хеггем
84′
22
Оскар Бобб
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
10
Садио Мане
11
Николас Джексон
19
Мусса Ниакате
5
Идрисса Гана Гуйе
16
Эдуард Менди
63′
23
Мори Диав
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
54′
14
Исмаил Якобс
8
Ламин Камара
63′
6
Пате Сисс
3
Калиду Кулибали
72′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
54′
20
Ибраим Мбай
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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