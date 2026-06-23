Тренер Португалии назвал Роналду примером для подражания

— Мы хотим владеть мячом и быстро его отбирать. А когда у нас мяч, нам нужно понимание того, как проникнуть в штрафную соперника. Нам нужен игрок, который создает свободные зоны. И Криштиану в этом преуспевает, статистика это подтверждает. Он икона и последний недостающий элемент нашей стратегии, — приводит слова Мартинеса с пресс-конференции в преддверии второго матча команды Record.