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Тренер Португалии назвал Роналду примером для подражания

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о капитане команды Криштиану Роналду на фоне критики игрока на чемпионате мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сборная Португалии в первом матче ЧМ-2026 сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Роналду в этой встрече вышел в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Его игра подверглась критике со стороны СМИ и экспертов.

— В процессе критики все взоры обращены на Криштиану Роналду. Как вы оцениваете капитана на данный момент?

— Он пример для подражания. Он капитан. Он реагирует как капитан. У него огромный опыт. Нам всем это пригодится. Мы говорим о человеке, который представляет сборную уже 21 сезон. У него невероятное стремление к постоянному совершенствованию и желание помогать команде. Криштиану — пример для подражания в раздевалке.

— Что вы привносите в игру команды, когда Криштиану находится между защитниками?

— Мы хотим владеть мячом и быстро его отбирать. А когда у нас мяч, нам нужно понимание того, как проникнуть в штрафную соперника. Нам нужен игрок, который создает свободные зоны. И Криштиану в этом преуспевает, статистика это подтверждает. Он икона и последний недостающий элемент нашей стратегии, — приводит слова Мартинеса с пресс-конференции в преддверии второго матча команды Record.

Сегодня, 23 июня, Португалия сыграет против сборной Узбекистана в Хьюстоне.

41-летний Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром национальной команды с 143 мячами. За карьеру футболист забил 973 гола. Он провел за сборную Португалии 229 матчей.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.