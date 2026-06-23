Аршавин назвал Роналду проблемой для сборной Португалии

«Может, ему стоит понять, что он уже, к сожалению, не в состоянии давать больше, чем другие футболисты. У них в составе Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш — это люди, которые выиграли все в последние несколько лет. Им и надо выходить на первые роли», — заявил Аршавин.