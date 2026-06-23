Аршавин назвал Роналду проблемой для сборной Португалии

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии на чемпионате мира-2026. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
По мнению Аршавина, Португалия обладает сильным составом, однако влияние Роналду на игру команды остается слишком большим.
«Криштиану — это больше проблема для сборной Португалии. Если посмотреть по именам, там команда не хуже, чем у французов и испанцев. Но роль Роналду настолько большая, а КПД на позиции центрального нападающего невелик», — сказал Аршавин.
Бывший футболист отметил, что это могло сказаться на игре португальцев в матче первого тура чемпионата мира против сборной ДР Конго, который завершился вничью со счетом 1:1.
«Может, ему стоит понять, что он уже, к сожалению, не в состоянии давать больше, чем другие футболисты. У них в составе Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш — это люди, которые выиграли все в последние несколько лет. Им и надо выходить на первые роли», — заявил Аршавин.
В групповом турнире чемпионата мира-2026 сборная Португалии также сыграет с Узбекистаном 23 июня и с Колумбией 28 июня.