Мартинес назвал Роналду примером профессионального отношения к делу

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем второго тура чемпионата мира-2026 против сборной Узбекистана.
По словам специалиста, многолетний опыт форварда помогает национальной команде, а его отношение к работе может служить примером для других футболистов.
«Думаю, он самый лучший пример того, как футболисту концентрироваться на тех вещах, на которые он способен повлиять: на восстановлении, подготовке, тренировках. Для всех нас он очень хороший пример», — сказал Мартинес.
Тренер также напомнил, что нынешний турнир стал для Роналду шестым чемпионатом мира в карьере.
«Это его шестой чемпионат мира, и это очень помогает», — отметил наставник португальской сборной.
Мартинес подчеркнул, что команда осталась недовольна результатом стартового матча против ДР Конго (1:1), однако рассчитывает извлечь уроки из этой встречи.
«Я уверен, что завтра у нас будет команда, готовая с самого начала использовать уроки первого матча, чтобы выступать все 90 минут на том уровне, на котором мы должны действовать», — заявил тренер.