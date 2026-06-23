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Мартинес назвал Роналду примером профессионального отношения к делу

Главный тренер сборной Португалии отметил опыт и подход капитана команды перед матчем с Узбекистаном.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем второго тура чемпионата мира-2026 против сборной Узбекистана.

По словам специалиста, многолетний опыт форварда помогает национальной команде, а его отношение к работе может служить примером для других футболистов.

«Думаю, он самый лучший пример того, как футболисту концентрироваться на тех вещах, на которые он способен повлиять: на восстановлении, подготовке, тренировках. Для всех нас он очень хороший пример», — сказал Мартинес.

Тренер также напомнил, что нынешний турнир стал для Роналду шестым чемпионатом мира в карьере.

«Это его шестой чемпионат мира, и это очень помогает», — отметил наставник португальской сборной.

Мартинес подчеркнул, что команда осталась недовольна результатом стартового матча против ДР Конго (1:1), однако рассчитывает извлечь уроки из этой встречи.

«Я уверен, что завтра у нас будет команда, готовая с самого начала использовать уроки первого матча, чтобы выступать все 90 минут на том уровне, на котором мы должны действовать», — заявил тренер.

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