Мбаппе набрал 100 результативных действий в 100 играх за сборную

Сборная Франции после двух матчей обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2026, набрав 6 очков. В третьем туре французам предстоит сыграть с командой Норвегии. Поединок между ними состоится 26 июня, начало — в 22 часа по московскому времени.