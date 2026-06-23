Мбаппе набрал 100 результативных действий в 100 играх за сборную

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 с Ираком стал для 27-летнего форварда Килиана Мбаппе сотым в футболке «трехцветных». При этом суммарно ему удалось сделать сто результативных действий: на его счету 60 забитых мячей и 40 голевых передач.
Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром сборной Франции в истории. Ранее это звание принадлежало нападающему Оливье Жиру, у которого 57 голов.
Сборная Франции после двух матчей обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2026, набрав 6 очков. В третьем туре французам предстоит сыграть с командой Норвегии. Поединок между ними состоится 26 июня, начало — в 22 часа по московскому времени.