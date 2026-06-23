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Мбаппе набрал 100 результативных действий в 100 играх за сборную

В матче против сборной Ирака (3:0) лидер сборной Франции Килиан Мбаппе в сотый раз вышел на поле в составе национальной команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 с Ираком стал для 27-летнего форварда Килиана Мбаппе сотым в футболке «трехцветных». При этом суммарно ему удалось сделать сто результативных действий: на его счету 60 забитых мячей и 40 голевых передач.

Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром сборной Франции в истории. Ранее это звание принадлежало нападающему Оливье Жиру, у которого 57 голов.

Сборная Франции после двух матчей обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2026, набрав 6 очков. В третьем туре французам предстоит сыграть с командой Норвегии. Поединок между ними состоится 26 июня, начало — в 22 часа по московскому времени.