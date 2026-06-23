Бородюк назвал критиков Криштиану Роналду диванными экспертами

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 португальцы сыграли вничью с ДР Конго. 41-летний Роналду не отметился результативными действиями.
«Роналду пять раз выигрывал “Золотой мяч”. Поэтому диванные эксперты, которые критикуют его, наверное, не разбираются в футболе. А то, что касается сборной Португалии, игра зависит от подготовки команды именно к чемпионату в физическом, тактическом и ментальном плане. Сборная не должна зависеть от одного футболиста, здесь огромное значение имеют тренерские решения: какой состав ставить и какие игроки на данный момент лучшие. И по одной игре уже какие-то выводы делать абсолютно неправильно и непрофессионально», — приводит слова Бородюка РИА Новости.
Сегодня, 23 июня, Португалия сыграет против сборной Узбекистана в Хьюстоне. 41-летний Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром национальной команды с 143 мячами. За карьеру футболист забил 973 гола. Он провел за сборную Португалии 229 матчей. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
63-летний Бородюк ранее входил в тренерский штаб Гуса Хиддинка в сборной России, затем исполнял обязанности главного тренера национальной команды, тренировал сборную Казахстана, «Торпедо», «Кайрат», «Хорн», а также работал спортивным директором в московских «Динамо» и «Торпедо».
Александр Бородюк играл за «Локомотив» с 1997-го по 1999 год. Также нападающий выступал за воронежский «Факел», вологодское и московское «Динамо», «Шальке», «Фрайбург», «Ганновер», «Торпедо-ЗИЛ» и «Крылья Советов». За сборные СССР и России Бородюк провел 15 матчей, в которых забил 5 мячей. В 1988 году в Сеуле Бородюк завоевал золотые медали Олимпийских игр в составе команды под руководством Анатолия Бышовца.