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Отец Лионеля Месси выписан из больницы и продолжит лечение дома

По информации журналиста Анхеля Де Брито, Хорхе Месси покинул медицинское учреждение после госпитализации.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Отмечается, что 68-летний аргентинец продолжит реабилитацию дома под наблюдением специалистов. Ранее стало известно, что Хорхе Месси был доставлен в больницу в связи с ухудшением самочувствия.

Представители семьи футболиста подтвердили факт обращения за медицинской помощью, однако детали состояния и причины госпитализации раскрывать не стали. Ведущая аргентинского телеканала Пенья в прямом эфире ложно сообщила о смерти отца нападающего национальной сборной Лионеля Месси, после чего принесла эмоциональные извинения и покинула свою должность.

На чемпионате мира 2026 года 38-летний Лионель Месси установил новый рекорд, став лучшим бомбардиром в истории турнира. В активе аргентинского нападающего 18 голов. По этому показателю он опережает бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 мячей.

Следующий матч группового этапа мирового первенства сборная Аргентины проведет 28 июня против национальной команды Иордании. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.