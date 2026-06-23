Отец Лионеля Месси выписан из больницы и продолжит лечение дома

Представители семьи футболиста подтвердили факт обращения за медицинской помощью, однако детали состояния и причины госпитализации раскрывать не стали. Ведущая аргентинского телеканала Пенья в прямом эфире ложно сообщила о смерти отца нападающего национальной сборной Лионеля Месси, после чего принесла эмоциональные извинения и покинула свою должность.