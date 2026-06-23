Непомнящий дал прогноз на матч Англия — Гана

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящей игре 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между Англией и Ганой.



«Англичане хорошо начали турнир. Думаю, они будут продолжать в том же духе. Нет никаких сбивающих факторов, чтобы сыграть как-то иначе. От футбола, который показывает Англия, все остаются довольными. Будем надеяться, что они так и продолжат», — сказал Непомнящий.



Встреча группы L между Англией и Ганой состоится во вторник, 23 июня. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.



В стартовом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Англии победила Хорватию со счетом 4:2, а команда Ганы обыграла Панаму — 1:0. 23 и 24 июня проходят заключительный матчи второго тура группового этапа, часть команд уже закрепили за собой место в плей-офф чемпионата мира.