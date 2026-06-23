ФИФА лишила аккредитации комментатора за критику на ЧМ-2026

ФИФА лишила аккредитации парагвайского комментатора Хорхе Веру после резкой критики организации в прямом эфире во время матча ЧМ-2026 между сборными Парагвая и Турции.
Журналист эмоционально отреагировал на удаление полузащитника парагвайской команды Мигеля Альмирона. Главный арбитр встречи Иван Бартон показал футболисту красную карточку за то, что тот прикрыл рот рукой во время общения с игроком сборной Турции Мертом Мюльдюром.
Альмирон стал первым футболистом, удаленным по новому правилу.
«Бартон, ты вор. Ты убил футбол. ФИФА, ты убила футбол. Инфантино, ты несешь за это ответственность. Воры», — заявил Вера в эфире.
Позднее комментатор публично извинился за свои слова, однако телеканал отстранил его от дальнейшей работы на турнире.
В заключительном туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Парагвая сыграет с Австралией. Матч состоится 26 июня и начнется в 05:00 по московскому времени. После двух туров парагвайцы набрали три очка и занимают третье место в группе D.
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти