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ФИФА лишила аккредитации комментатора за критику на ЧМ-2026

Парагвайский комментатор раскритиковал организацию, сказав, что она «убила футбол».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

ФИФА лишила аккредитации парагвайского комментатора Хорхе Веру после резкой критики организации в прямом эфире во время матча ЧМ-2026 между сборными Парагвая и Турции.

Журналист эмоционально отреагировал на удаление полузащитника парагвайской команды Мигеля Альмирона. Главный арбитр встречи Иван Бартон показал футболисту красную карточку за то, что тот прикрыл рот рукой во время общения с игроком сборной Турции Мертом Мюльдюром.

Альмирон стал первым футболистом, удаленным по новому правилу.

«Бартон, ты вор. Ты убил футбол. ФИФА, ты убила футбол. Инфантино, ты несешь за это ответственность. Воры», — заявил Вера в эфире.

Позднее комментатор публично извинился за свои слова, однако телеканал отстранил его от дальнейшей работы на турнире.

В заключительном туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Парагвая сыграет с Австралией. Матч состоится 26 июня и начнется в 05:00 по московскому времени. После двух туров парагвайцы набрали три очка и занимают третье место в группе D.

Турция
0:1
Первый тайм: 0:1
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
20.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Голы
Парагвай
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Статистика
Турция
Парагвай
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
5
2
Угловые
12
0
Фолы
14
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти