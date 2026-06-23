ФИФА лишила аккредитации комментатора за критику на ЧМ-2026

ФИФА лишила аккредитации парагвайского комментатора Хорхе Веру после резкой критики организации в прямом эфире во время матча ЧМ-2026 между сборными Парагвая и Турции.



Журналист эмоционально отреагировал на удаление полузащитника парагвайской команды Мигеля Альмирона. Главный арбитр встречи Иван Бартон показал футболисту красную карточку за то, что тот прикрыл рот рукой во время общения с игроком сборной Турции Мертом Мюльдюром.



Альмирон стал первым футболистом, удаленным по новому правилу.



«Бартон, ты вор. Ты убил футбол. ФИФА, ты убила футбол. Инфантино, ты несешь за это ответственность. Воры», — заявил Вера в эфире.



Позднее комментатор публично извинился за свои слова, однако телеканал отстранил его от дальнейшей работы на турнире.



В заключительном туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Парагвая сыграет с Австралией. Матч состоится 26 июня и начнется в 05:00 по московскому времени. После двух туров парагвайцы набрали три очка и занимают третье место в группе D.