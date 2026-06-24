Месси и Роналду могут сыграть друг против друга в ¼ финала ЧМ

Сборные Аргентины и Португалии могут пересечься на чемпионате мира 2026 года уже в четвертьфинале. Такой сценарий зависит от того, какое место португальская команда займет в группе K.



Аргентина досрочно обеспечила себе первое место в группе J после двух побед. Команда набрала 6 очков, разгромив Алжир со счетом 3:0 и обыграв Австрию — 2:0. Благодаря этому аргентинцы уже знают свой дальнейший маршрут в плей-офф: в 1/16 финала они сыграют со второй командой группы H.



Ключевым фактором для возможной встречи Аргентины и Португалии остается выступление команды Криштиану Роналду. После крупной победы над Узбекистаном со счетом 5:0 у португальцев стало 4 очка. До этого они сыграли вничью с ДР Конго — 1:1. В последнем туре группового этапа Португалии предстоит матч против Колумбии, который и определит ее итоговую позицию в группе K.



Если португальцы займут первое место в своей группе, они попадут в ту же часть турнирной сетки, что и Аргентина. В таком случае Месси и Роналду смогут встретиться на ЧМ-2026 уже в четвертьфинале. Если Португалия займет 1-е место в группе K, команды смогут встретиться также в ¼ финала. Если Португалия выйдет в плей-офф с 3-го места, команды могут пересечься в полуфинале.