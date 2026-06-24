Роналду признан лучшим игроком матча Португалия — Узбекистан

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Узбекистана.
Сборная Португалии крупно обыграла команду Узбекистана со счетом 5:0. 41-летний Криштиану Роналду оформил дубль, отличившись на 6-й и 39-й минутах матча.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана. Таким образом, 41-летний Роналду стал вторым футболистом старше 40 лет в истории с голом на мировом первенстве. Самым возрастным автором гола на чемпионатах мира является Роже Милла, выступавший за сборную Камеруна. В возрасте 42 лет Милла отметился забитым мячом в ворота национальной команды России.
В заключительном туре группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграет против Колумбии.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти