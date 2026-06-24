Роналду признан лучшим игроком матча Португалия — Узбекистан

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана. Таким образом, 41-летний Роналду стал вторым футболистом старше 40 лет в истории с голом на мировом первенстве. Самым возрастным автором гола на чемпионатах мира является Роже Милла, выступавший за сборную Камеруна. В возрасте 42 лет Милла отметился забитым мячом в ворота национальной команды России.