Роналду рассказал о своей цели на текущем ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после крупной победы над Узбекистаном со счетом 5:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
41-летний форвард отметился дублем в этой встрече. Благодаря этим голам Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим на шести чемпионатах мира, а также вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Португалии на мундиалях — теперь на его счету 10 голов.
«Я очень счастлив. Но для меня самое важное — наша работа и уверенность, которую мы показали. Команда сыграла действительно хорошо и значительно прибавила. Как говорится, нет худа без добра. Если говорить обо мне лично, рекорды — это всегда приятно, но моя цель — помогать сборной добиваться поставленных задач», — приводит пресс-служба ФИФА слова Роналду.
Португалия с 4 очками возглавила группу K. В заключительном, 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 португальцы сыграют против Колумбии 28 июня.
Сразу после финального свистка Криштиану крикнул в камеру «Я вернулся!», намекая на ответ критикам после первого матча сборной Португалии на мундиале против ДР Конго (1:1).
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти