Франция может подать заявку на проведение Евро-2036 и ЧМ-2038

Франция может претендовать на проведение Евро-2036 и чемпионата мира 2038 года, сообщает L'Équipe.



По информации источника, организация «Территория спортивных событий» (TES) рекомендовала министру спорта Франции Марине Феррари рассмотреть возможность подачи заявок сразу на три крупных футбольных турнира. Речь идет о женском чемпионате Европы 2033 года, мужском Евро-2036, а также чемпионате мира 2038 года.



Перед принятием окончательного решения во Франции намерены оценить состояние инфраструктуры и определить, соответствует ли страна требованиям для организации турниров такого уровня.



Напомним, в 2016 году Франция уже принимала мужской чемпионат Европы по футболу, зимняя Олимпиада-2030 также будет проводиться во французских Альпах.