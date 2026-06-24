Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Колумбия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Канада
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.18
П2
3.45
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Босния и Герцеговина
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.00
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
0
:
Гана
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
5
:
Узбекистан
0
П1
X
П2

Франция может подать заявку на проведение Евро-2036 и ЧМ-2038

Во французских Альпах пройдёт Олимпиад-2030.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Франция может претендовать на проведение Евро-2036 и чемпионата мира 2038 года, сообщает L'Équipe.

По информации источника, организация «Территория спортивных событий» (TES) рекомендовала министру спорта Франции Марине Феррари рассмотреть возможность подачи заявок сразу на три крупных футбольных турнира. Речь идет о женском чемпионате Европы 2033 года, мужском Евро-2036, а также чемпионате мира 2038 года.

Перед принятием окончательного решения во Франции намерены оценить состояние инфраструктуры и определить, соответствует ли страна требованиям для организации турниров такого уровня.

Напомним, в 2016 году Франция уже принимала мужской чемпионат Европы по футболу, зимняя Олимпиада-2030 также будет проводиться во французских Альпах.