Шомуродов извинился за разгром от Португалии на ЧМ

Сборная Узбекистана проиграла Португалии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:5.
«0:5 крупное поражение. Однако мы отдали все наши силы на поле. Против таких соперников иногда мало только усилий, нужна и удача. У Португалии очень много индивидуально сильных игроков. Мы приносим извинения болельщикам за крупное поражение.
Мы будем стараться хорошо подготовиться к Конго. Если сегодня все сложится хорошо, то мы выйдем на поле, чтобы победить Конго», — приводит слова Шомуродова Upl.uz.
Сборная Узбекистана впервые принимает участие в чемпионате мира. Подопечные Фабио Каннаваро без набранных очков занимают последнее, 4-е место в группе К. В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Узбекистан 27 июня сыграет против ДР Конго в Атланте.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти