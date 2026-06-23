Рекордный дубль Роналду помог Португалии разгромить Узбекистан на ЧМ-2026

Роналду к тому же стал самым возрастным игроком, забившим два мяча в матче ЧМ, превзойдя достижение аргентинца Лионеля Месси, который на этом же турнире отметился тремя голами в игре с алжирцами (3:0), когда ему было 38 лет и 357 дней.