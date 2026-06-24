Мбаппе выложил пост в соцсети, выразив поддержку семье Дешама

Накануне стало известно, что у 57-летнего специалист скончалась мать, из-за чего он покинул расположение национальной команды и отправился во Францию. Ближайший матч ЧМ-2026 против сборной Норвегии французские футболисты проведут без Дешама. Обязанности главного тренера в этом матче будет исполнять его помощник Ги Стефан.
Мбаппе опубликовал в соцсетях командное фото, на котором игроки и тренерский штаб сборной, обнявшись, стоят в кругу на тренировочном поле.
«Все наши мысли с нашим тренером и всей его семьей. Вы не одни», — написал Мбаппе.
Дешам должен вернуться в расположение сборной Франции до 30 июня, когда команда проведёт свой первый матч в 1/16 финала.
После двух туров сборная Франции с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы I, опережая Норвегию по дополнительным показателям. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026. В пятницу, 26 июня, Франция и Норвегия сыграют друг с другом в Бостоне за первое место в группе. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.