Мбаппе выложил пост в соцсети, выразив поддержку семье Дешама

После двух туров сборная Франции с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы I, опережая Норвегию по дополнительным показателям. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026. В пятницу, 26 июня, Франция и Норвегия сыграют друг с другом в Бостоне за первое место в группе. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.