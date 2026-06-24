Сборная Англии установила необычный антирекорд на ЧМ-2026

Как сообщает Opta, англичане владели мячом 78,8% игрового времени. Они установили рекорд чемпионатов мира по наибольшему проценту владения мячом без забитых голов. Команда Томаса Тухеля превзошла по этому показателю Турцию, которая побила рекорд в матче этого турнира с Парагваем (0:1).
Максимальное владение мячом без забитых голов в матчах чемпионатов мира:
- 23.06.2026. Англия — Гана (0:0) — 78.8%
- 20.06.2026. Турция — Парагвай (0:1) — 78.5%
- 06.12.2022. Испания — Марокко (0:0, 0:3 по пенальти) — 76.8%
- 19.06.2014. Япония — Греция (0:0) — 75.8%
- 27.06.2018. Германия — Южная Корея (0:2) — 75.0%
Сборная Англии с 4 очками занимает первое место в группе К, опережая Гану по дополнительным показателям. В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Англия 27 июня сыграет с Панамой. Сборная Ганы в этот же день встретится с Хорватией.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти