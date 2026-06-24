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П1
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Англия
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Сборная Англии установила необычный антирекорд на ЧМ-2026

Накануне сборная Англии сыграла вничью с Ганой в матче группового этапа чемпионата мира по футболу и побила рекорд турнира по одному из показателей (0:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Opta, англичане владели мячом 78,8% игрового времени. Они установили рекорд чемпионатов мира по наибольшему проценту владения мячом без забитых голов. Команда Томаса Тухеля превзошла по этому показателю Турцию, которая побила рекорд в матче этого турнира с Парагваем (0:1).

Максимальное владение мячом без забитых голов в матчах чемпионатов мира:

  1. 23.06.2026. Англия — Гана (0:0) — 78.8%
  2. 20.06.2026. Турция — Парагвай (0:1) — 78.5%
  3. 06.12.2022. Испания — Марокко (0:0, 0:3 по пенальти) — 76.8%
  4. 19.06.2014. Япония — Греция (0:0) — 75.8%
  5. 27.06.2018. Германия — Южная Корея (0:2) — 75.0%

Сборная Англии с 4 очками занимает первое место в группе К, опережая Гану по дополнительным показателям. В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Англия 27 июня сыграет с Панамой. Сборная Ганы в этот же день встретится с Хорватией.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Англия
0:0
Первый тайм: 0:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63983 зрителя
Главные тренеры
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
Гана
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Статистика
Англия
Гана
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
2
Удары в створ
3
1
Угловые
9
2
Фолы
14
24
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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