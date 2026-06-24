Тренер сборной Ганы: в матче с Англией VAR снова ушел пить кофе

73-летний специалист считает, что судейская бригада во главе с Саидом Мартинесом из Гондураса должна была удалить вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда и защитника «трех львов» Эзру Консу. Также Кейруш уверен, что в пользу его команды должен был быть назначен одиннадцатиметровый удар.
«VAR еще работает на чемпионате мира? У нас вообще еще есть VAR? У меня есть сомнения на этот счет. Судья VAR, похоже, во втором тайме ушел в отпуск. VAR снова ушел пить кофе. Я тоже люблю иногда кофе, но здесь был очевидный пенальти и красная карточка. Или это только мне одному так показалось? Прошу прощения за сарказм. Просто если говорить такое серьезно — получишь наказание. Поэтому приходится шутить», — сказал Кейруш после матча.
После двух туров сборная Ганы с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице группы L, уступая Англии по дополнительным показателям. В ночь на воскресенье, 28 июня, африканская сборная сыграет против команды Хорватии в Филадельфии. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти