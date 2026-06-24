Тренер сборной Ганы: в матче с Англией VAR снова ушел пить кофе

«VAR еще работает на чемпионате мира? У нас вообще еще есть VAR? У меня есть сомнения на этот счет. Судья VAR, похоже, во втором тайме ушел в отпуск. VAR снова ушел пить кофе. Я тоже люблю иногда кофе, но здесь был очевидный пенальти и красная карточка. Или это только мне одному так показалось? Прошу прощения за сарказм. Просто если говорить такое серьезно — получишь наказание. Поэтому приходится шутить», — сказал Кейруш после матча.