Сборная Аргентины поздравила Месси с 39-летием

«В свои 39 лет Лионель Месси продолжает не только блистать, но и творить историю. Аргентинская футбольная ассоциация выражает признательность просто и безгранично: спасибо за твой футбол, за то, что служишь ярким примером и являешься источником национальной гордости», — говорится в заявлении Аргентинской футбольной ассоциации на официальном сайте.