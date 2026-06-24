Сборная Аргентины поздравила Месси с 39-летием

Сегодня, 24 июня, Лионелю Месси исполнилось 39 лет.
«39 лет Лионелю Месси — человеку, изменившему историю мирового футбола. С днем рождения, капитан!» — говорится в поздравлении пресс-службы сборной Аргентины в соцсетях.
Также Месси поздравила Аргентинская футбольная ассоциация.
«В свои 39 лет Лионель Месси продолжает не только блистать, но и творить историю. Аргентинская футбольная ассоциация выражает признательность просто и безгранично: спасибо за твой футбол, за то, что служишь ярким примером и являешься источником национальной гордости», — говорится в заявлении Аргентинской футбольной ассоциации на официальном сайте.
Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. На счету нападающего пять забитых мячей в двух матчах турнира, он является лучшим бомбардиром ЧМ-2026. Также Месси с 18 мячами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, превзойдя рекорд экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16). За карьеру Месси забил 916 голов.
В заключительно матче группового этапа ЧМ-2026 Аргентина 27 июня сыграет с Иорданией в Далласе. Команда уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Лионель Скалони
Ральф Рангник
Лионель Месси
(Факундо Медина)
38′
Лионель Месси
90+5′
Лионель Месси
9′
23
Эмилиано Мартинес
6
Лисандро Мартинес
26
Науэль Молина
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
57′
19
Николас Отаменди
25
Факундо Медина
76′
82′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
82′
5
Леандро Паредес
90+2′
16
Тьяго Альмада
64′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
64′
15
Николас Гонсалес
1
Александр Шлагер
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
20
Конрад Лаймер
76′
5
Штефан Пош
40′
67′
23
Марко Фридль
8
Давид Алаба
67′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
11
Михаэль Грегорич
85′
17
Карни Чуквуэмека
24
Пауль Ваннер
67′
7
Марко Арнаутович
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти