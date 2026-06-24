Беллингема не удалили за прикрытие рта рукой в матче ЧМ-2026

Инцидент произошел во время словесной перепалки Беллингема с футболистом сборной Ганы Джорданом Айю. Кадры трансляции зафиксировали, как английский полузащитник прикрыл рот рукой в ходе общения с соперником.
Перед стартом ЧМ‑2026 вступили в силу обновленные правила IFAB. Согласно им, игроки могут получить прямую красную карточку за жест прикрывания рта во время конфронтации с оппонентом. Мера призвана бороться с оскорбительными высказываниями и дискриминационным поведением («трэш‑током») на поле. Несмотря на явное нарушение, главный арбитр матча не применил санкций к Беллингему — футболист остался на поле до финального свистка.
На текущем мундиале уже был зафиксирован первый случай применения этого правила. Ранее полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон получил красную карточку за аналогичный жест в матче против Турции (1:0) — он стал первым игроком в истории, наказанным по новым нормам.
Сборная Англии с 4 очками занимает первое место в группе К, опережая Гану по дополнительным показателям. В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Англия 27 июня сыграет с Панамой. Сборная Ганы в этот же день встретится с Хорватией.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти