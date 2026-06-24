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Беллингема не удалили за прикрытие рта рукой в матче ЧМ-2026

В матче группового этапа ЧМ‑2026 между сборными Англии и Ганы (0:0) полузащитник англичан Джуд Беллингем нарушил новое правило Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), но избежал удаления с поля.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инцидент произошел во время словесной перепалки Беллингема с футболистом сборной Ганы Джорданом Айю. Кадры трансляции зафиксировали, как английский полузащитник прикрыл рот рукой в ходе общения с соперником.

Перед стартом ЧМ‑2026 вступили в силу обновленные правила IFAB. Согласно им, игроки могут получить прямую красную карточку за жест прикрывания рта во время конфронтации с оппонентом. Мера призвана бороться с оскорбительными высказываниями и дискриминационным поведением («трэш‑током») на поле. Несмотря на явное нарушение, главный арбитр матча не применил санкций к Беллингему — футболист остался на поле до финального свистка.

На текущем мундиале уже был зафиксирован первый случай применения этого правила. Ранее полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон получил красную карточку за аналогичный жест в матче против Турции (1:0) — он стал первым игроком в истории, наказанным по новым нормам.

Сборная Англии с 4 очками занимает первое место в группе К, опережая Гану по дополнительным показателям. В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Англия 27 июня сыграет с Панамой. Сборная Ганы в этот же день встретится с Хорватией.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Англия
0:0
Первый тайм: 0:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63983 зрителя
Главные тренеры
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
Гана
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Статистика
Англия
Гана
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
2
Удары в створ
3
1
Угловые
9
2
Фолы
14
24
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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