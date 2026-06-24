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Месси рассказал, как долго планирует играть в футбол

Нападающий сборной Аргентины сказал, что будет играть, пока способен помогать команде.

Источник: AP 2024

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что пока не планирует завершать карьеру, сообщает Фабрицио Романо в соцсетях.

Футболист ответил на вопрос о том, намерен ли он продолжать выступления еще несколько лет.

«Да, да… Я продолжу еще какое-то время, пока могу приносить пользу, хорошо чувствовать себя физически и помогать партнерам по команде. Я буду продолжать играть», — сказал Месси.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2022 года и двукратным победителем Кубка Америки.

На клубном уровне аргентинец сейчас играет за «Интер Майами».