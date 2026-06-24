Губерниев объяснил ничью Англии с Ганой «проклятьем»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ничью сборных Англии и Ганы в матче чемпионата мира, сообщает Матч ТВ.
Встреча завершилась со счетом 0:0. Губерниев связал результат с историей о «проклятии» в адрес сборной Англии.
«Проклятье колдуна сработало, других причин нет. Все предопределено свыше», — сказал Губерниев.
Сборная Англии не смогла обыграть команду Ганы, несмотря на статус одного из фаворитов группы. Для англичан это стало потерей очков на групповом этапе турнира.
Ранее тема «проклятия» сборной Англии активно обсуждалась в медиа на фоне выступления команды на чемпионате мира.
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63983 зрителя
Главные тренеры
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
Гана
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Статистика
Англия
Гана
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
2
Удары в створ
3
1
Угловые
9
2
Фолы
14
24
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти