Пономарев резко раскритиковал Файзуллаева после разгрома Узбекистана от Португалии

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игру сборной Узбекистана и полузащитника Аббосбека Файзуллаева после матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 с Португалией. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Узбекистан очень слаб — во всех линиях. Там играет наш Файзуллаев — это вообще цирк. Как его только в ЦСКА так долго держали. А португальцы выдали хорошую игру, и Роналду великолепно себя почувствовал — акклиматизировался. В предыдущих матчах он стоял на поле, а здесь работал, открывался, отдавал пасы — раскрылся в полную силу, как в лучшие годы. Молодец», — сказал Пономарев.
Сборная Португалии победила Узбекистан со счетом 5:0. Криштиану Роналду оформил дубль.
В третьем туре группового этапа Узбекистан сыграет с ДР Конго, а Португалия встретится с Колумбией. Оба матча пройдут 28 июня и начнутся в 02:30 мск.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти