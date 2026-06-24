Пономарев резко раскритиковал Файзуллаева после разгрома Узбекистана от Португалии

«Узбекистан очень слаб — во всех линиях. Там играет наш Файзуллаев — это вообще цирк. Как его только в ЦСКА так долго держали. А португальцы выдали хорошую игру, и Роналду великолепно себя почувствовал — акклиматизировался. В предыдущих матчах он стоял на поле, а здесь работал, открывался, отдавал пасы — раскрылся в полную силу, как в лучшие годы. Молодец», — сказал Пономарев.