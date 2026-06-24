Радимов оценил игру Роналду против Узбекистана

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против сборной Узбекистана, сообщает Матч ТВ.
Сборная Португалии победила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира.
«Только Роналду мог сказать “I am back” после матча. После такого потока критики, который на него вылили после матча с ДР Конго, на фоне Месси, который забил уже пять мячей, можно сказать, что он вернулся. Психологически вернулся, хотя Узбекистан был плох в этой игре», — заявил Радимов.
Португальская команда выступает на турнире в группе K. Соперниками сборной также являются команды ДР Конго и Колумбии.
Роналду проводит шестой чемпионат мира в карьере. Форвард остается одним из самых обсуждаемых игроков сборной Португалии на турнире.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти