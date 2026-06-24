Радимов оценил игру Роналду против Узбекистана

«Только Роналду мог сказать “I am back” после матча. После такого потока критики, который на него вылили после матча с ДР Конго, на фоне Месси, который забил уже пять мячей, можно сказать, что он вернулся. Психологически вернулся, хотя Узбекистан был плох в этой игре», — заявил Радимов.