Радимов объяснил, чем сборная Англии при Тухеле отличается от команды Саутгейта

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру сборной Англии под руководством Томаса Тухеля после матча второго тура группы L чемпионата мира-2026 с Ганой. Об этом он сказал в эфире программы «Улетный футбол» на «Матч ТВ».
«У Ганы футболисты играют в очень хороших клубах. Вскрывать их очень тяжело. Но и Англия стала другой, не с таким оборонительным футболом, какой был при Гарете Саутгейте. Они уничтожили хорватов (4:2). Гана при открытом футболе получила бы столько же.
Сейчас у Англии есть и забегания, и переводы с фланга на фланг. Самое сложное в футболе — вскрыть 10 человек. Англичане наращивали давление, моментов становилось больше. И я плохо отношусь к питьевому брейку: ганцы смогли перевести дыхание. Такая сборная Англии гораздо более симпатичная, чем была раньше. Индивидуальное мастерство Фодена и Палмера неоспоримо, но Эллиотт Андерсон для командной работы больше подходит. А именно ее требует Тухель», — сказал Радимов.
Эксперт также высказался о раскладе в группе и перспективах других сборных.
«Гана и Хорватия в последнем туре вничью сыграют и выйдут из группы. А Панама смотрелась хорошо с Ганой и хорватами. У Хорватии идет смена поколений. Перишич и Модрич могут стать проводниками для новых футболистов в состав. Многие молодые пацаны могут стать такими же звездами. Высокого уровня футболисты у хорватов есть, им есть куда расти. А уж чего они достигнут, посмотрим.
Качества у Джона Кордобы остались. Он будет добирать. Колумбийцы мне очень нравятся. Они показывают качественный футбол. Могут далеко пройти в турнире. В матче Колумбия — Португалия последние далеко не фавориты», — добавил Радимов.
Сборная Англии сыграла с Ганой вничью со счетом 0:0. В параллельном матче Хорватия победила Панаму — 1:0.
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти