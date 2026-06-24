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Радимов объяснил, чем сборная Англии при Тухеле отличается от команды Саутгейта

Бывший футболист «Зенита» считает, что англичане стали играть заметно симпатичнее.

Источник: Reuters

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру сборной Англии под руководством Томаса Тухеля после матча второго тура группы L чемпионата мира-2026 с Ганой. Об этом он сказал в эфире программы «Улетный футбол» на «Матч ТВ».

«У Ганы футболисты играют в очень хороших клубах. Вскрывать их очень тяжело. Но и Англия стала другой, не с таким оборонительным футболом, какой был при Гарете Саутгейте. Они уничтожили хорватов (4:2). Гана при открытом футболе получила бы столько же.

Сейчас у Англии есть и забегания, и переводы с фланга на фланг. Самое сложное в футболе — вскрыть 10 человек. Англичане наращивали давление, моментов становилось больше. И я плохо отношусь к питьевому брейку: ганцы смогли перевести дыхание. Такая сборная Англии гораздо более симпатичная, чем была раньше. Индивидуальное мастерство Фодена и Палмера неоспоримо, но Эллиотт Андерсон для командной работы больше подходит. А именно ее требует Тухель», — сказал Радимов.

Эксперт также высказался о раскладе в группе и перспективах других сборных.

«Гана и Хорватия в последнем туре вничью сыграют и выйдут из группы. А Панама смотрелась хорошо с Ганой и хорватами. У Хорватии идет смена поколений. Перишич и Модрич могут стать проводниками для новых футболистов в состав. Многие молодые пацаны могут стать такими же звездами. Высокого уровня футболисты у хорватов есть, им есть куда расти. А уж чего они достигнут, посмотрим.

Качества у Джона Кордобы остались. Он будет добирать. Колумбийцы мне очень нравятся. Они показывают качественный футбол. Могут далеко пройти в турнире. В матче Колумбия — Португалия последние далеко не фавориты», — добавил Радимов.

Сборная Англии сыграла с Ганой вничью со счетом 0:0. В параллельном матче Хорватия победила Панаму — 1:0.

Англия
0:0
Первый тайм: 0:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63983 зрителя
Главные тренеры
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
Гана
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Статистика
Англия
Гана
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
2
Удары в створ
3
1
Угловые
9
2
Фолы
14
24
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти