Радимов объяснил, чем сборная Англии при Тухеле отличается от команды Саутгейта

«У Ганы футболисты играют в очень хороших клубах. Вскрывать их очень тяжело. Но и Англия стала другой, не с таким оборонительным футболом, какой был при Гарете Саутгейте. Они уничтожили хорватов (4:2). Гана при открытом футболе получила бы столько же.



Сейчас у Англии есть и забегания, и переводы с фланга на фланг. Самое сложное в футболе — вскрыть 10 человек. Англичане наращивали давление, моментов становилось больше. И я плохо отношусь к питьевому брейку: ганцы смогли перевести дыхание. Такая сборная Англии гораздо более симпатичная, чем была раньше. Индивидуальное мастерство Фодена и Палмера неоспоримо, но Эллиотт Андерсон для командной работы больше подходит. А именно ее требует Тухель», — сказал Радимов.