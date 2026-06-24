Лионель Месси высказался о возможном участии в ЧМ-2030

Сегодня лучшему бомбардиру в истории чемпионатов мира исполнилось 39 лет.
«Буду выступать, пока смогу приносить пользу товарищам по команде и буду чувствовать себя хорошо физически. Я не знаю, сыграю ли на чемпионате мира 2030 года. Честно говоря, я сейчас об этом не думаю. Это кажется таким далеким. Как я уже сказал, я живу одним днем и сосредоточен на настоящем», — сказал Месси.
Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко. В честь 100-летия с момента проведения первого мундиаля в 1930 году стартовые матчи будут сыграны в Аргентине, Парагвае и Уругвае. Во время ЧМ-2030 Месси исполнится 43 года.
На данный момент самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира является вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари, который на ЧМ-2018 в России сыграл в возрасте 45 лет и 161 дня. Рекордсменом среди полевых игроков является португалец Криштиану Роналду — на момент вчерашнего матча с Узбекистаном (5:0) ему было 41 год и 138 дней.
В апреле этого года Роналду допустил, что сможет выступить на ЧМ-2030 в 45 лет.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Групповой этап ЧМ-2026 завершится 27 июня. В плей-офф выйдут 24 команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место. Впервые в истории турнира плей-офф стартует с 1/16 финала.
Лионель Скалони
Ральф Рангник
Лионель Месси
(Факундо Медина)
38′
Лионель Месси
90+5′
Лионель Месси
9′
23
Эмилиано Мартинес
6
Лисандро Мартинес
26
Науэль Молина
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
57′
19
Николас Отаменди
25
Факундо Медина
76′
82′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
82′
5
Леандро Паредес
90+2′
16
Тьяго Альмада
64′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
64′
15
Николас Гонсалес
1
Александр Шлагер
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
20
Конрад Лаймер
76′
5
Штефан Пош
40′
67′
23
Марко Фридль
8
Давид Алаба
67′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
11
Михаэль Грегорич
85′
17
Карни Чуквуэмека
24
Пауль Ваннер
67′
7
Марко Арнаутович
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти