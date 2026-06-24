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Колдун из Ганы снял проклятье с Кейна после 0:0 с Англией

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что снял проклятие с капитана сборной Англии Харри Кейна после матча 2-го тура группового этапа против команды Ганы (0:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Перед игрой колдун уверял, что сможет «остановить» 32-летнего нападающего, наложив на него свои чары. В матче с Ганой Кейн нанес три удара по воротам, один из которых — в створ ворот. На 86-й минуте он не смог забить с линии вратарской, пробив с лету выше ворот.

«Я самый могущественный спиритуалист в мире! Я духовно сковал Харри Кейна, а теперь освобождаю его, чтобы он смог забить в следующем матче сборной Англии. Харри, я приду к тебе. Не обижайся», — сказал Бонсам.

В минувшем сезоне Кейн стал самым результативным игроком в европейских топ-лигах, забив в 51 матче за «Баварию» 61 гол. В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Хорватии (4:2) он оформил дубль.

После двух туров сборная Ганы с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице группы L, уступая Англии по дополнительным показателям. В ночь на воскресенье, 28 июня, Гана сыграет против команды Хорватии в Филадельфии, а Англия — против Панамы в Нью-Йорке. Оба матча начнутся в 00:00 по московскому времени.

Англия
0:0
Первый тайм: 0:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63983 зрителя
Главные тренеры
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
Гана
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Статистика
Англия
Гана
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
2
Удары в створ
3
1
Угловые
9
2
Фолы
14
24
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти