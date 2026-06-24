Колдун из Ганы снял проклятье с Кейна после 0:0 с Англией

Перед игрой колдун уверял, что сможет «остановить» 32-летнего нападающего, наложив на него свои чары. В матче с Ганой Кейн нанес три удара по воротам, один из которых — в створ ворот. На 86-й минуте он не смог забить с линии вратарской, пробив с лету выше ворот.
«Я самый могущественный спиритуалист в мире! Я духовно сковал Харри Кейна, а теперь освобождаю его, чтобы он смог забить в следующем матче сборной Англии. Харри, я приду к тебе. Не обижайся», — сказал Бонсам.
В минувшем сезоне Кейн стал самым результативным игроком в европейских топ-лигах, забив в 51 матче за «Баварию» 61 гол. В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Хорватии (4:2) он оформил дубль.
После двух туров сборная Ганы с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице группы L, уступая Англии по дополнительным показателям. В ночь на воскресенье, 28 июня, Гана сыграет против команды Хорватии в Филадельфии, а Англия — против Панамы в Нью-Йорке. Оба матча начнутся в 00:00 по московскому времени.
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти