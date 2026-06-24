Колдун из Ганы снял проклятье с Кейна после 0:0 с Англией

Перед игрой колдун уверял, что сможет «остановить» 32-летнего нападающего, наложив на него свои чары. В матче с Ганой Кейн нанес три удара по воротам, один из которых — в створ ворот. На 86-й минуте он не смог забить с линии вратарской, пробив с лету выше ворот.