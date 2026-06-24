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Ловчев ждал выхода Турции в плей-офф ЧМ

Эксперт признался, что рассчитывал на более успешное выступление турецкой сборной.

Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что рассчитывал на выход сборной Турции в плей-офф чемпионата мира-2026, сообщает Матч ТВ.

«Я рассчитывал, что смогут пройти дальше. Потому что Турция — футбольная страна, тут вопросов нет. На последнем чемпионате Европы они выступили довольно прилично. Там молодые ребята, которые засветились, за которыми сразу все начали гоняться. Такое бывает. И это, кстати, очень хорошо, потому что остальное было бы предсказуемо, и в этом случае букмекеры бы разорились. Тогда эта индустрия ушла бы куда‑нибудь» — сказал Ловчев.

Сборная Турции выступает на чемпионате мира в группе D. Команда уступила Австралии со счетом 0:2, а затем проиграла Парагваю — 0:1.

После двух поражений турецкая сборная осложнила себе борьбу за выход из группы. В заключительном туре команде предстоит матч против сборной США.

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