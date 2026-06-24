Ловчев ждал выхода Турции в плей-офф ЧМ

«Я рассчитывал, что смогут пройти дальше. Потому что Турция — футбольная страна, тут вопросов нет. На последнем чемпионате Европы они выступили довольно прилично. Там молодые ребята, которые засветились, за которыми сразу все начали гоняться. Такое бывает. И это, кстати, очень хорошо, потому что остальное было бы предсказуемо, и в этом случае букмекеры бы разорились. Тогда эта индустрия ушла бы куда‑нибудь» — сказал Ловчев.