Ловчев ждал выхода Турции в плей-офф ЧМ

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что рассчитывал на выход сборной Турции в плей-офф чемпионата мира-2026, сообщает Матч ТВ.
«Я рассчитывал, что смогут пройти дальше. Потому что Турция — футбольная страна, тут вопросов нет. На последнем чемпионате Европы они выступили довольно прилично. Там молодые ребята, которые засветились, за которыми сразу все начали гоняться. Такое бывает. И это, кстати, очень хорошо, потому что остальное было бы предсказуемо, и в этом случае букмекеры бы разорились. Тогда эта индустрия ушла бы куда‑нибудь» — сказал Ловчев.
Сборная Турции выступает на чемпионате мира в группе D. Команда уступила Австралии со счетом 0:2, а затем проиграла Парагваю — 0:1.
После двух поражений турецкая сборная осложнила себе борьбу за выход из группы. В заключительном туре команде предстоит матч против сборной США.