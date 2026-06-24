Вратарь Шилтон больше не держит зла на Марадону за гол рукой

Легендарный гол, вошедший в историю футбола как «рука Бога», был забит на 51-й минуте матча ¼ финала ЧМ-1986 в Мексике.
«С тех событий прошло уже 40 лет. Недавно я встречался с несколькими бывшими футболистами сборной Аргентины во время съёмок документального фильма, и они очень тепло ко мне отнеслись. Думаю, пришло время оставить все обиды в прошлом. Футбол — прекрасная игра, которая объединяет людей и целые страны», — сказал Шилтон.
Спустя четыре минуты после «руки Бога» Марадона забил второй мяч, который стал известен как «гол столетия». Аргентинец прошел с мячом почти через всю половину поля англичан и, обыграв четырех защитников, отправил его в ворота Шилтона.
Сборная Аргентины выиграла тот матч со счетом 2:1 и вышла в полуфинал, где благодаря дублю Марадоны обыграла Бельгию (2:0). В финале аргентинцы обыграли команду ФРГ (3:2) и во второй раз в истории стали чемпионами мира.
Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни из-за остановки сердца.