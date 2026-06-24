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Бубнов о Месси и Марадоне: Один — профессионал, второй — наркоман

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что сравнения аргентинского нападающего Лионеля Месси и бывшего футболиста Диего Марадоны не имеют смысла.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— У меня провокационный вопрос. Месси или Марадона? Кто сильнее?

— Я уже говорил, их сравнивать вообще нельзя. Потому что тех трофеев, которых добился Месси, у Марадоны вообще даже рядом нет. Шесть «Золотых мячей», правильно? Он очень часто шоу устраивал, чтобы обратить на себя внимание. И это выливалось в грандиозные скандалы. Месси вообще ни в одном скандале не был замечен. С точки зрения профессионализма их тоже нельзя сравнивать. Месси — настоящий профессионал. А этот — наркоман. Гулял, что он там творил, все знают, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Лионель Месси 8 раз становился обладателем «Золотого мяча». На счету нападающего пять забитых мячей в двух матчах ЧМ-2026, он является лучшим бомбардиром турнира. Также Месси с 18 мячами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, превзойдя рекорд экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16). За карьеру Месси забил 916 голов.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР. Бубнов играл на чемпионате мира 1986 года, который проходил в Мексике.

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