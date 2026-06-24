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Модрич сравнялся с Месси и Ламом по играм ЧМ с 80% точных передач

Модрич сделал 88% успешных передач в матче группового этапа ЧМ-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отметился высокой точностью передач в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Панамы. Хорваты победили со счетом 1:0, а Модрич выполнил 88% точных передач.

Как сообщает Opta Paolo в соцсети X, это уже 19-й матч Модрича в стартовом составе на чемпионатах мира, в котором он сделал не менее 80% успешных передач. За последние 60 лет — с 1966 года — лучший показатель имеет только один футболист.

Рекорд принадлежит Хавьеру Маскерано, который достиг отметки в 80% и выше точности передач в 20 матчах чемпионатов мира. По 19 таких игр, помимо Модрича, также имеют Лионель Месси и Филипп Лам.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла Францию — 3:3, 4:2 по пенальти.

Панама
0:1
Первый тайм: 0:0
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
24.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field
Главные тренеры
Томас Кристиансен
Златко Далич
Голы
Хорватия
Анте Будимир
(Йосип Станишич)
54′
Составы команд
Панама
22
Орландо Москера
23
Микаэль Мурильо
3
Хосе Кордоба
6
Кристиан Мартинес
7
Хосе Луис Родригес
16
Андреас Андраде
14
Карлос Харви
2
Сесар Блэкмен
90′
15
Эрик Дэйвис
17
Хосе Фахардо
83′
24
Азариас Лондоньо
13
Джованни Рамос
77′
18
Сесилио Уотерман
11
Эдгар Йоэль Барсенас
61′
90′
9
Томас Родригес
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
24
Марко Пашалич
14
Иван Перишич
16
Мартин Батурина
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
4
Йошко Гвардиол
46′
9
Андрей Крамарич
26
Петар Муса
46′
11
Анте Будимир
10
Лука Модрич
81′
8
Матео Ковачич
72′
17
Петар Сучич
90+2′
Статистика
Панама
Хорватия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
1
2
Угловые
7
2
Фолы
19
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Пьер Ачо
(Габон)
Боковой судья
Борис Дитсога
(Габон)
Боковой судья
Амос Абейн Ндонг
(Габон)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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