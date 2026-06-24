Модрич сравнялся с Месси и Ламом по играм ЧМ с 80% точных передач

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отметился высокой точностью передач в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Панамы. Хорваты победили со счетом 1:0, а Модрич выполнил 88% точных передач.
Как сообщает Opta Paolo в соцсети X, это уже 19-й матч Модрича в стартовом составе на чемпионатах мира, в котором он сделал не менее 80% успешных передач. За последние 60 лет — с 1966 года — лучший показатель имеет только один футболист.
Рекорд принадлежит Хавьеру Маскерано, который достиг отметки в 80% и выше точности передач в 20 матчах чемпионатов мира. По 19 таких игр, помимо Модрича, также имеют Лионель Месси и Филипп Лам.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла Францию — 3:3, 4:2 по пенальти.
Томас Кристиансен
Златко Далич
Анте Будимир
(Йосип Станишич)
54′
22
Орландо Москера
23
Микаэль Мурильо
3
Хосе Кордоба
6
Кристиан Мартинес
7
Хосе Луис Родригес
16
Андреас Андраде
14
Карлос Харви
2
Сесар Блэкмен
90′
15
Эрик Дэйвис
17
Хосе Фахардо
83′
24
Азариас Лондоньо
13
Джованни Рамос
77′
18
Сесилио Уотерман
11
Эдгар Йоэль Барсенас
61′
90′
9
Томас Родригес
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
24
Марко Пашалич
14
Иван Перишич
16
Мартин Батурина
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
4
Йошко Гвардиол
46′
9
Андрей Крамарич
26
Петар Муса
46′
11
Анте Будимир
10
Лука Модрич
81′
8
Матео Ковачич
72′
17
Петар Сучич
90+2′
Главный судья
Пьер Ачо
(Габон)
Боковой судья
Борис Дитсога
(Габон)
Боковой судья
Амос Абейн Ндонг
(Габон)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти