Модрич сравнялся с Месси и Ламом по играм ЧМ с 80% точных передач

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отметился высокой точностью передач в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Панамы. Хорваты победили со счетом 1:0, а Модрич выполнил 88% точных передач.



Как сообщает Opta Paolo в соцсети X, это уже 19-й матч Модрича в стартовом составе на чемпионатах мира, в котором он сделал не менее 80% успешных передач. За последние 60 лет — с 1966 года — лучший показатель имеет только один футболист.



Рекорд принадлежит Хавьеру Маскерано, который достиг отметки в 80% и выше точности передач в 20 матчах чемпионатов мира. По 19 таких игр, помимо Модрича, также имеют Лионель Месси и Филипп Лам.



Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла Францию — 3:3, 4:2 по пенальти.