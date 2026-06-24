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Уэйн Руни оценил игру Роналду в матче с Узбекистаном

Экс-футболист сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал результативную игру Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Узбекистаном.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

23 июня португальцы разгромили соперника со счетом 5:0. Роналду отметился двумя голами и по итогам матча получил звание лучшего игрока.

«Учитывая, сколько голов забивают на турнире другие звёздные игроки, дубль на чемпионате мира в 41 год — по-настоящему впечатляющее достижение. Роналду не раз сталкивался с критикой — и всякий раз доказывал свою ценность именно такими выступлениями. Это стало его фирменным почерком за годы карьеры», — приводит слова Руни Би-Би-Си.

«Его главная движущая сила — стремление быть лучшим, и это желание сопровождало его всегда. Стоит кому‑то из форвардов отличиться — и Роналду тут же стремится вырваться в лидеры гонки бомбардиров. Подобная реакция вполне в его духе. В нём уживаются два начала: здоровый эгоизм, продиктованный жаждой первенства, и умение действовать на благо команды. Месси и Роналду в их возрасте показывают футбол такого уровня, что это не может не восхищать», — добавил Уэйн Руни.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Уэйн Руни завершил карьеру 5 лет назад в составе «Дерби Каунти». Англичанин на 8 месяцев моложе Криштиану Роналду.

Португалия
5:0
Первый тайм: 3:0
Узбекистан
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
23.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
Узбекистан
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Статистика
Португалия
Узбекистан
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
9
2
Угловые
3
2
Фолы
14
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти