Уэйн Руни оценил игру Роналду в матче с Узбекистаном

«Его главная движущая сила — стремление быть лучшим, и это желание сопровождало его всегда. Стоит кому‑то из форвардов отличиться — и Роналду тут же стремится вырваться в лидеры гонки бомбардиров. Подобная реакция вполне в его духе. В нём уживаются два начала: здоровый эгоизм, продиктованный жаждой первенства, и умение действовать на благо команды. Месси и Роналду в их возрасте показывают футбол такого уровня, что это не может не восхищать», — добавил Уэйн Руни.