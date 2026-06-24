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Руни о провале Англии: Тухель ошибся, не взяв Фодена и Палмера

Бывший капитан сборной Англии считает причиной провала сборной в матче с Ганой отсутствие Фодена и Палмера.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

Сборная Англии сыграла вничью с Ганой (0:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2026 и вновь столкнулась с проблемой: команда не может взломать оборону соперника, играющего низким блоком. Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни считает, что это стало прямым следствием ошибок Томаса Тухеля при формировании заявки на турнир. Напомним, тренер не взял на чемпионат мира таких футболистов, как Коул Палмер и Фил Фоден.

«Эти матчи сложнее, чем игры против команд, которые раскрываются. Там больше пространства. Я не хочу возвращаться к этому, но в таких встречах нужны Фил Фоден или Коул Палмер — умные игроки, способные действовать в узких зонах. Деклан Райс — классный футболист, но связывать игру на небольших пространствах — это как раз задача для Фодена или Палмера», — цитирует Руни The Sun.

Ранее в СМИ обсуждалось неожиданное решение Тухеля — не включать в заявку сборной Фила Фодена и Коула Палмера. Некоторые эксперты сочли это за ошибку.

Англия
0:0
Первый тайм: 0:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63983 зрителя
Главные тренеры
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
Гана
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Статистика
Англия
Гана
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
2
Удары в створ
3
1
Угловые
9
2
Фолы
14
24
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти