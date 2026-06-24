Руни о провале Англии: Тухель ошибся, не взяв Фодена и Палмера

Сборная Англии сыграла вничью с Ганой (0:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2026 и вновь столкнулась с проблемой: команда не может взломать оборону соперника, играющего низким блоком. Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни считает, что это стало прямым следствием ошибок Томаса Тухеля при формировании заявки на турнир. Напомним, тренер не взял на чемпионат мира таких футболистов, как Коул Палмер и Фил Фоден.



«Эти матчи сложнее, чем игры против команд, которые раскрываются. Там больше пространства. Я не хочу возвращаться к этому, но в таких встречах нужны Фил Фоден или Коул Палмер — умные игроки, способные действовать в узких зонах. Деклан Райс — классный футболист, но связывать игру на небольших пространствах — это как раз задача для Фодена или Палмера», — цитирует Руни The Sun.