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Фернандеш — о дубле Роналду: Для нашего капитана было важно забить

Криштиану Роналду оформил дубль в матче с Узбекистаном.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал дубль капитана и нападающего национальной команды Криштиану Роналду в ворота сборной Узбекистана.

23 июня португальцы обыграли Узбекистан в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 со счетом 5:0. На данный момент сборная Португалии занимает в своей группе 2-е место с 4 очками.

"Всегда приятно сделать голевую передачу за национальную сборную, особенно на чемпионате мира, ведь это особенный турнир. Для нашего капитана было важно забить. Мы рады, что он забил. Он — наш ключевой игрок в атаке. Мы очень рады за него.

Нам удалось забить много голов, и мы этому рады. Я здесь для того, чтобы помогать своим партнерам по команде — это часть моей игры, независимо от того, забиваю я сам или нет. Верю, что мой момент придет, и это случится именно тогда, когда команда будет в этом искренне нуждаться", — приводит слова Фернандеша ESPN.

Португалия
5:0
Первый тайм: 3:0
Узбекистан
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
23.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
Узбекистан
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Статистика
Португалия
Узбекистан
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
9
2
Угловые
3
2
Фолы
14
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти