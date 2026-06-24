Фернандеш — о дубле Роналду: Для нашего капитана было важно забить

Нам удалось забить много голов, и мы этому рады. Я здесь для того, чтобы помогать своим партнерам по команде — это часть моей игры, независимо от того, забиваю я сам или нет. Верю, что мой момент придет, и это случится именно тогда, когда команда будет в этом искренне нуждаться", — приводит слова Фернандеша ESPN.