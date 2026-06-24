Парагвай подал жалобу в ФИФА на Джуда Беллингема

Ассоциация футбола Парагвая подала официальный протест в ФИФА и потребовала применить санкции к полузащитнику сборной Англии Джуду Беллингему, сообщает Mirror. Причиной обращения стал момент в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 между Англией и Ганой: во время разговора с форвардом соперника Джорданом Айю английский футболист прикрыл рот рукой.
В Парагвае считают, что регламент применяется непоследовательно. Ранее на этом же турнире хавбек парагвайской сборной Мигель Альмирон был удален прямой красной карточкой за похожий жест в игре против Турции. Это правило ФИФА ввела перед началом турнира после дисквалификации вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни, который был наказан за оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.
Беллингем не был удален во время матча, поскольку судейская бригада не посчитала его действия конфликтом с соперником. По действующим нормам, прямая красная карточка за прикрывание рта рукой показывается только в тех ситуациях, когда такой жест совершается во время стычки или агрессивного диалога с оппонентом.
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти