Парагвай подал жалобу в ФИФА на Джуда Беллингема

Ассоциация футбола Парагвая подала официальный протест в ФИФА и потребовала применить санкции к полузащитнику сборной Англии Джуду Беллингему, сообщает Mirror. Причиной обращения стал момент в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 между Англией и Ганой: во время разговора с форвардом соперника Джорданом Айю английский футболист прикрыл рот рукой.



В Парагвае считают, что регламент применяется непоследовательно. Ранее на этом же турнире хавбек парагвайской сборной Мигель Альмирон был удален прямой красной карточкой за похожий жест в игре против Турции. Это правило ФИФА ввела перед началом турнира после дисквалификации вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни, который был наказан за оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.



Беллингем не был удален во время матча, поскольку судейская бригада не посчитала его действия конфликтом с соперником. По действующим нормам, прямая красная карточка за прикрывание рта рукой показывается только в тех ситуациях, когда такой жест совершается во время стычки или агрессивного диалога с оппонентом.