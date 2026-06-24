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Парагвай подал жалобу в ФИФА на Джуда Беллингема

Ассоциация футбола Парагвая просит применить санкции к полузащитнику Джуду Беллингему.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ассоциация футбола Парагвая подала официальный протест в ФИФА и потребовала применить санкции к полузащитнику сборной Англии Джуду Беллингему, сообщает Mirror. Причиной обращения стал момент в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 между Англией и Ганой: во время разговора с форвардом соперника Джорданом Айю английский футболист прикрыл рот рукой.

В Парагвае считают, что регламент применяется непоследовательно. Ранее на этом же турнире хавбек парагвайской сборной Мигель Альмирон был удален прямой красной карточкой за похожий жест в игре против Турции. Это правило ФИФА ввела перед началом турнира после дисквалификации вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни, который был наказан за оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.

Беллингем не был удален во время матча, поскольку судейская бригада не посчитала его действия конфликтом с соперником. По действующим нормам, прямая красная карточка за прикрывание рта рукой показывается только в тех ситуациях, когда такой жест совершается во время стычки или агрессивного диалога с оппонентом.

Англия
0:0
Первый тайм: 0:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63983 зрителя
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Джуд Беллингем
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Морган Роджерс
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