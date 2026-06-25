Анчелотти: сейчас сборная Бразилии играет как команда

«Сейчас мы играем как команда, это наша цель. Мы не идеальны, нам есть что улучшать. Мы можем действовать немного быстрее, когда контролируем мяч. Я рад, потому что команда стала значительно лучше, сейчас мы крепки. В плей-офф очень важно быть крепкими. У нас крепкая команда. По сравнению с первой игрой у нас стало меньше ошибок, больше ритма, больше эффективности в атаке.



Дубль Винисиуса? Это очень приятно, потому что я не сомневался, что он сможет так играть на ЧМ. Для него большая честь представлять сборную. Он играет очень хорошо, даже забил головой, что для него большая редкость. Не я должен был открыть для себя Вини. Для меня он — игрок высшего уровня и, очевидно, один из лучших в мире», — сказал Анчелотти.