Тренер сборной Шотландии: если откровенно, то мы едем домой

«В завершающей стадии атак было видно их превосходство в классе — сегодня нам этого не хватило. Мы создавали моменты, но этого оказалось недостаточно. Если говорить прямо — победила лучшая команда.
Игроки проделали невероятный объем работы. Те, кто провел на поле все 90 минут в такую жару и влажность, были просто великолепны. Но если мы хотим конкурировать на этом уровне, то должны играть лучше.
В первые четыре-пять минут мы неплохо контролировали мяч, а затем допустили ошибку. На таком уровне подобные вещи не прощают: ты сразу оказываешься в роли догоняющего, и дальше матч превращается в очень долгий вечер. Шансы на плей-офф? Если говорить откровенно, думаю, мы едем домой», — сказал Кларк.
Сборная Шотландии набрала три очка, обыграв только Гаити (1:0), и завершила групповой этап на третьем месте в группе C. В плей-офф выйдут восемь лучших команд, финишировавшими третьими. На данный момент шотландцы занимают седьмую строчку в рейтинге третьих команд.
Плей-офф ЧМ-2028 стартует 28 июня матчем 1/16 финала между сборными ЮАР и Канады.
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти