Тренер сборной Шотландии: если откровенно, то мы едем домой

«В завершающей стадии атак было видно их превосходство в классе — сегодня нам этого не хватило. Мы создавали моменты, но этого оказалось недостаточно. Если говорить прямо — победила лучшая команда.



Игроки проделали невероятный объем работы. Те, кто провел на поле все 90 минут в такую жару и влажность, были просто великолепны. Но если мы хотим конкурировать на этом уровне, то должны играть лучше.



В первые четыре-пять минут мы неплохо контролировали мяч, а затем допустили ошибку. На таком уровне подобные вещи не прощают: ты сразу оказываешься в роли догоняющего, и дальше матч превращается в очень долгий вечер. Шансы на плей-офф? Если говорить откровенно, думаю, мы едем домой», — сказал Кларк.