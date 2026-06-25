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Тренер сборной Шотландии: если откровенно, то мы едем домой

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итоги матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Бразилии (0:3). Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«В завершающей стадии атак было видно их превосходство в классе — сегодня нам этого не хватило. Мы создавали моменты, но этого оказалось недостаточно. Если говорить прямо — победила лучшая команда.

Игроки проделали невероятный объем работы. Те, кто провел на поле все 90 минут в такую жару и влажность, были просто великолепны. Но если мы хотим конкурировать на этом уровне, то должны играть лучше.

В первые четыре-пять минут мы неплохо контролировали мяч, а затем допустили ошибку. На таком уровне подобные вещи не прощают: ты сразу оказываешься в роли догоняющего, и дальше матч превращается в очень долгий вечер. Шансы на плей-офф? Если говорить откровенно, думаю, мы едем домой», — сказал Кларк.

Сборная Шотландии набрала три очка, обыграв только Гаити (1:0), и завершила групповой этап на третьем месте в группе C. В плей-офф выйдут восемь лучших команд, финишировавшими третьими. На данный момент шотландцы занимают седьмую строчку в рейтинге третьих команд.

Плей-офф ЧМ-2028 стартует 28 июня матчем 1/16 финала между сборными ЮАР и Канады.

Шотландия
0:3
Первый тайм: 0:2
Бразилия
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
25.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Голы
Бразилия
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
Составы команд
Шотландия
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Статистика
Шотландия
Бразилия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
21
Удары в створ
5
9
Угловые
7
6
Фолы
10
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти