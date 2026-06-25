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Неймар повторил достижение Пеле и Кафу на чемпионатах мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар стал четвертым бразильцем в истории, сыгравшим на четырех чемпионатах мира по футболу. Об этом сообщает Opta.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

34-летний бразилец вышел на замену на 76-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Шотландии (3:0), заменив автора третьего гола Матеуса Кунью. Первые два матча на турнире он пропустил из-за травмы икроножной мышцы.

Таким образом, Неймар повторил достижение защитника Джалмы Сантоса (1954−1966), нападающего Пеле (1958−1970) и защитника Кафу (1994−2006), сыгравших на четырех мундиалях. Ранее он защищал цвета национальной команды на ЧМ-2014 в Бразилии, ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.

Всего на счету Неймара 129 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая только Кафу (142).

Сборная Бразилии набрала семь очков и стала победителем группы C, опередив по дополнительным показателям команду Марокко. В 1/16 финала бразильцы сыграют со сборной, занявшей второе место в группе F (Нидерланды, Япония, Швеция). Матч пройдет в Хьюстоне в понедельник, 29 июня.

Шотландия
0:3
Первый тайм: 0:2
Бразилия
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
25.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Голы
Бразилия
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
Составы команд
Шотландия
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Статистика
Шотландия
Бразилия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
21
Удары в створ
5
9
Угловые
7
6
Фолы
10
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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