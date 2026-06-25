40-летнего Очоа выпустили на замену на шестом ЧМ в карьере

40-летний голкипер вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Чехии (3:0), заменив на 78-й минуте основного вратаря сборной Рауля Ранхеля.
Матч проходил в Мехико на стадионе «Ацтека». Замена носила символический характер, чтобы позволить Очоа сыграть на стадионе, на котором он провел большую часть своей карьеры, выступая за «Америку». В апреле вратарь объявил, что после окончания ЧМ-2026 официально завершит карьеру.
Для Очоа это шестой чемпионат мира в карьере. Ранее он ездил на ЧМ-2006 в Германии и ЧМ-2010 в ЮАР в качестве запасного вратаря, а также был основным вратарем на ЧМ-2014 в Бразилии, ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре. На предыдущем мундиале он был капитаном сборной Мексики.
В общей сложности Очоа провел за сборную Мексики 154 матча, в которых пропустил 154 мяча и 64 раза сыграл на ноль. На чемпионатах мира он сыграл 12 матчей и пропустил 12 мячей.
«Моя первая игра прошла на “Ацтеке”. Моя последняя игра — на “Ацтеке”. Это была прекрасная заключительная глава моей карьеры. Спасибо всем», — приводит слова Очоа известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
Сборная Мексики набрала девять очков и стала победителем группы A. В 1/16 финала мексиканцы сыграют с одной из команд, занявших третье место. Матч пройдет в Мехико во вторник, 30 июня.
Мирослав Коубек
Хавьер Агирре
Матео Чавес
(Луис Ромо)
55′
Хулиан Киньонес
(Хорхе Санчес)
61′
Альваро Фидальго
(Роберто Альварадо)
90+4′
1
Матей Коварж
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
21
Давид Дудера
18
Михал Садилек
15
Павел Шульц
3
Томаш Холеш
64′
22
Томаш Соучек
87′
24
Александр Сойка
9
Адам Гложек
64′
10
Патрик Шик
12
Лукаш Черв
87′
19
Томаш Хоры
26
Денис Вишински
56′
17
Лукаш Провод
2
Хорхе Санчес
4
Эдсон Альварес
64′
25
Роберто Альварадо
16
Хулиан Киньонес
3
Сесар Монтес
15
Исраэл Рейес
1
Рауль Ранхель
78′
13
Гильермо Очоа
20
Матео Чавес
78′
23
Хесус Гальярдо
19
Хильберто Мора
72′
8
Альваро Фидальго
7
Луис Ромо
63′
18
Обед Варгас
22
Гильермо Мартинес
63′
11
Сантьяго Хименес
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти