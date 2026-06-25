Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
0
:
Мексика
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Бразилия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Марокко
4
:
Гаити
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Канада
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Катар
1
П1
X
П2

40-летнего Очоа выпустили на замену на шестом ЧМ в карьере

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа сыграл на домашнем чемпионате мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

40-летний голкипер вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Чехии (3:0), заменив на 78-й минуте основного вратаря сборной Рауля Ранхеля.

Матч проходил в Мехико на стадионе «Ацтека». Замена носила символический характер, чтобы позволить Очоа сыграть на стадионе, на котором он провел большую часть своей карьеры, выступая за «Америку». В апреле вратарь объявил, что после окончания ЧМ-2026 официально завершит карьеру.

Для Очоа это шестой чемпионат мира в карьере. Ранее он ездил на ЧМ-2006 в Германии и ЧМ-2010 в ЮАР в качестве запасного вратаря, а также был основным вратарем на ЧМ-2014 в Бразилии, ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре. На предыдущем мундиале он был капитаном сборной Мексики.

В общей сложности Очоа провел за сборную Мексики 154 матча, в которых пропустил 154 мяча и 64 раза сыграл на ноль. На чемпионатах мира он сыграл 12 матчей и пропустил 12 мячей.

Источник: Reuters

«Моя первая игра прошла на “Ацтеке”. Моя последняя игра — на “Ацтеке”. Это была прекрасная заключительная глава моей карьеры. Спасибо всем», — приводит слова Очоа известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сборная Мексики набрала девять очков и стала победителем группы A. В 1/16 финала мексиканцы сыграют с одной из команд, занявших третье место. Матч пройдет в Мехико во вторник, 30 июня.

Чехия
0:3
Первый тайм: 0:0
Мексика
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
25.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca
Главные тренеры
Мирослав Коубек
Хавьер Агирре
Голы
Мексика
Матео Чавес
(Луис Ромо)
55′
Хулиан Киньонес
(Хорхе Санчес)
61′
Альваро Фидальго
(Роберто Альварадо)
90+4′
Составы команд
Чехия
1
Матей Коварж
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
21
Давид Дудера
18
Михал Садилек
15
Павел Шульц
3
Томаш Холеш
64′
22
Томаш Соучек
87′
24
Александр Сойка
9
Адам Гложек
64′
10
Патрик Шик
12
Лукаш Черв
87′
19
Томаш Хоры
26
Денис Вишински
56′
17
Лукаш Провод
Мексика
2
Хорхе Санчес
4
Эдсон Альварес
64′
25
Роберто Альварадо
16
Хулиан Киньонес
3
Сесар Монтес
15
Исраэл Рейес
1
Рауль Ранхель
78′
13
Гильермо Очоа
20
Матео Чавес
78′
23
Хесус Гальярдо
19
Хильберто Мора
72′
8
Альваро Фидальго
7
Луис Ромо
63′
18
Обед Варгас
22
Гильермо Мартинес
63′
11
Сантьяго Хименес
Статистика
Чехия
Мексика
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
1
5
Угловые
5
1
Фолы
9
13
Офсайды
1
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше