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Тренер сборной Чехии: в следующий раз вызову игроков посильнее

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек подвел итоги матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Мексики (0:3). Об этом сообщает Globo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чехи заняли последнее место в группе A, ранее проиграв Южной Корее (1:2) и сыграв вничью с ЮАР (1:1).

«Этот чемпионат мира показал, что нам нужно совершенствоваться и иметь больше конкурентоспособных спортсменов, которые знают, как хорошо выступать на таком высоком уровне, как чемпионат мира. Я убежден, что после некоторых изменений мы улучшим свои результаты на следующих соревнованиях. Я вызову более сильных игроков. В нашей группе явным фаворитом была Мексика. Мы должны были сыграть лучше против Кореи и Южной Африки.

У меня есть контракт, и я не из тех, кто сдается. Я отработаю свой контракт и надеюсь поехать на новый чемпионат мира с Чехией. Хочу от всего сердца поблагодарить наших болельщиков за огромную поддержку. Уже сам факт выхода на чемпионат мира был большим достижением для нашей команды, и они это показали даже здесь, во время этой не самой удачной кампании», — сказал Коубек на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Чехии во второй раз в своей истории выступала на чемпионате мира. На ЧМ-2006 чехи также не смогли выйти из группы с Италией, Ганой и США.

Чехия
0:3
Первый тайм: 0:0
Мексика
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
25.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca
Главные тренеры
Мирослав Коубек
Хавьер Агирре
Голы
Мексика
Матео Чавес
(Луис Ромо)
55′
Хулиан Киньонес
(Хорхе Санчес)
61′
Альваро Фидальго
(Роберто Альварадо)
90+4′
Составы команд
Чехия
1
Матей Коварж
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
21
Давид Дудера
18
Михал Садилек
15
Павел Шульц
3
Томаш Холеш
64′
22
Томаш Соучек
87′
24
Александр Сойка
9
Адам Гложек
64′
10
Патрик Шик
12
Лукаш Черв
87′
19
Томаш Хоры
26
Денис Вишински
56′
17
Лукаш Провод
Мексика
2
Хорхе Санчес
4
Эдсон Альварес
64′
25
Роберто Альварадо
16
Хулиан Киньонес
3
Сесар Монтес
15
Исраэл Рейес
1
Рауль Ранхель
78′
13
Гильермо Очоа
20
Матео Чавес
78′
23
Хесус Гальярдо
19
Хильберто Мора
72′
8
Альваро Фидальго
7
Луис Ромо
63′
18
Обед Варгас
22
Гильермо Мартинес
63′
11
Сантьяго Хименес
Статистика
Чехия
Мексика
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
1
5
Угловые
5
1
Фолы
9
13
Офсайды
1
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти