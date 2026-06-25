Тренер сборной Чехии: в следующий раз вызову игроков посильнее

«Этот чемпионат мира показал, что нам нужно совершенствоваться и иметь больше конкурентоспособных спортсменов, которые знают, как хорошо выступать на таком высоком уровне, как чемпионат мира. Я убежден, что после некоторых изменений мы улучшим свои результаты на следующих соревнованиях. Я вызову более сильных игроков. В нашей группе явным фаворитом была Мексика. Мы должны были сыграть лучше против Кореи и Южной Африки.



У меня есть контракт, и я не из тех, кто сдается. Я отработаю свой контракт и надеюсь поехать на новый чемпионат мира с Чехией. Хочу от всего сердца поблагодарить наших болельщиков за огромную поддержку. Уже сам факт выхода на чемпионат мира был большим достижением для нашей команды, и они это показали даже здесь, во время этой не самой удачной кампании», — сказал Коубек на послематчевой пресс-конференции.