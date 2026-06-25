Тренер сборной Чехии: в следующий раз вызову игроков посильнее

Чехи заняли последнее место в группе A, ранее проиграв Южной Корее (1:2) и сыграв вничью с ЮАР (1:1).
«Этот чемпионат мира показал, что нам нужно совершенствоваться и иметь больше конкурентоспособных спортсменов, которые знают, как хорошо выступать на таком высоком уровне, как чемпионат мира. Я убежден, что после некоторых изменений мы улучшим свои результаты на следующих соревнованиях. Я вызову более сильных игроков. В нашей группе явным фаворитом была Мексика. Мы должны были сыграть лучше против Кореи и Южной Африки.
У меня есть контракт, и я не из тех, кто сдается. Я отработаю свой контракт и надеюсь поехать на новый чемпионат мира с Чехией. Хочу от всего сердца поблагодарить наших болельщиков за огромную поддержку. Уже сам факт выхода на чемпионат мира был большим достижением для нашей команды, и они это показали даже здесь, во время этой не самой удачной кампании», — сказал Коубек на послематчевой пресс-конференции.
Сборная Чехии во второй раз в своей истории выступала на чемпионате мира. На ЧМ-2006 чехи также не смогли выйти из группы с Италией, Ганой и США.
Мирослав Коубек
Хавьер Агирре
Матео Чавес
(Луис Ромо)
55′
Хулиан Киньонес
(Хорхе Санчес)
61′
Альваро Фидальго
(Роберто Альварадо)
90+4′
1
Матей Коварж
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
21
Давид Дудера
18
Михал Садилек
15
Павел Шульц
3
Томаш Холеш
64′
22
Томаш Соучек
87′
24
Александр Сойка
9
Адам Гложек
64′
10
Патрик Шик
12
Лукаш Черв
87′
19
Томаш Хоры
26
Денис Вишински
56′
17
Лукаш Провод
2
Хорхе Санчес
4
Эдсон Альварес
64′
25
Роберто Альварадо
16
Хулиан Киньонес
3
Сесар Монтес
15
Исраэл Рейес
1
Рауль Ранхель
78′
13
Гильермо Очоа
20
Матео Чавес
78′
23
Хесус Гальярдо
19
Хильберто Мора
72′
8
Альваро Фидальго
7
Луис Ромо
63′
18
Обед Варгас
22
Гильермо Мартинес
63′
11
Сантьяго Хименес
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти