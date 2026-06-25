Упамекано заявил, что не боится дуэлей один в один с Холандом и Месси

Франция сыграет с Норвегией 26 июня в Бостоне. Начало матча — в 21:00 по местному времени. Для Упамекано это может стать новой встречей с Холандом: ранее они пересекались в Лиге чемпионов в апреле 2023 года, когда «Манчестер Сити» играл с «Баварией».
«С Холандом нужно всегда одним глазом смотреть на него, а другим — на игрока с мячом. Мы все знаем, как быстро он стартует на первых шагах. Ему нужна лишь маленькая секунда, чтобы изменить направление», — сказал Упамекано.
Француз отметил, что против Холанда важны не только силовые единоборства. «С ним это скорее борьба перемещений, чем настоящий физический бой. Он не будет касаться мяча 50 раз, но два-три своих момента сыграет на 100%, поэтому и ты должен быть готов на 100%», — добавил защитник.
Упамекано также высказался о возможных дуэлях с Лионелем Месси. «Если придется оказаться один в один против Месси, как и против любого нападающего, меня это не пугает. Это наша обязанность — уметь защищаться один в один», — заявил футболист.
На ЧМ-2026 Упамекано уже сыграл против Ирака и Сенегала. В материале L'Equipe отмечается, что защитник проводит турнир после сильного сезона в «Баварии» и остается одним из лидеров обороны сборной Франции.