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Тренер Парагвая высказался о скандальном правиле после эпизода с Беллингемом

Густаво Альфаро заявил, что его команда принимает правило об удалении за разговор с прикрытым ртом.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о ситуации с правилом, запрещающим футболистам обращаться к соперникам с прикрытым рукой ртом. Об этом сообщает Globo Esporte.

Тема снова стала актуальной после матча Англия — Гана во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026. На 38-й минуте Джуд Беллингем общался с Джорданом Айю, прикрыв рот рукой, но гондурасский арбитр Саид Мартинес не показал полузащитнику сборной Англии красную карточку.

«Я уже говорил это на днях: мы не собираемся ввязываться в какие-либо споры. Мы можем закончить сплетни, как в парикмахерских? “Эй, эй, иди сюда, он оскорбляет меня”. Что мы делаем? Давайте не будем искажать футбол.

Вот и все, конец истории, точка. Мы это принимаем, такое правило», — сказал Альфаро.

20 июня в матче Турция — Парагвай Мигель Альмирон был удален за похожий эпизод: полузащитник обратился к Мерту Мюльдюру, также прикрыв рот рукой. Тогда судья Иван Бартон показал игроку сборной Парагвая красную карточку.

Правило об удалении за обращение к сопернику с прикрытым ртом было введено перед стартом чемпионата мира-2026. В Федерации футбола Парагвая остались недовольны тем, что похожие эпизоды с Альмироном и Беллингемом получили разные судейские решения.

Матч Англия — Гана завершился со счетом 0:0. Встреча Турция — Парагвай закончилась победой парагвайской команды — 1:0.

Англия
0:0
Первый тайм: 0:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63983 зрителя
Главные тренеры
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
Составы команд
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Джордан Пикфорд
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Маркус Рэшфорд
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Энтони Гордон
65′
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Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
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Морган Роджерс
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Эллиот Андерсон
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Эберечи Эзе
Гана
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Бенджамин Асаре
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Койо Пепра Оппонг
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Иньяки Уильямс
60′
66′
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Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
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Англия
Гана
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1
Удары (всего)
19
2
Удары в створ
3
1
Угловые
9
2
Фолы
14
24
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти