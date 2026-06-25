Тренер Парагвая высказался о скандальном правиле после эпизода с Беллингемом

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о ситуации с правилом, запрещающим футболистам обращаться к соперникам с прикрытым рукой ртом. Об этом сообщает Globo Esporte.
Тема снова стала актуальной после матча Англия — Гана во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026. На 38-й минуте Джуд Беллингем общался с Джорданом Айю, прикрыв рот рукой, но гондурасский арбитр Саид Мартинес не показал полузащитнику сборной Англии красную карточку.
«Я уже говорил это на днях: мы не собираемся ввязываться в какие-либо споры. Мы можем закончить сплетни, как в парикмахерских? “Эй, эй, иди сюда, он оскорбляет меня”. Что мы делаем? Давайте не будем искажать футбол.
Вот и все, конец истории, точка. Мы это принимаем, такое правило», — сказал Альфаро.
20 июня в матче Турция — Парагвай Мигель Альмирон был удален за похожий эпизод: полузащитник обратился к Мерту Мюльдюру, также прикрыв рот рукой. Тогда судья Иван Бартон показал игроку сборной Парагвая красную карточку.
Правило об удалении за обращение к сопернику с прикрытым ртом было введено перед стартом чемпионата мира-2026. В Федерации футбола Парагвая остались недовольны тем, что похожие эпизоды с Альмироном и Беллингемом получили разные судейские решения.
Матч Англия — Гана завершился со счетом 0:0. Встреча Турция — Парагвай закончилась победой парагвайской команды — 1:0.
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти