Тренер Парагвая высказался о скандальном правиле после эпизода с Беллингемом

«Я уже говорил это на днях: мы не собираемся ввязываться в какие-либо споры. Мы можем закончить сплетни, как в парикмахерских? “Эй, эй, иди сюда, он оскорбляет меня”. Что мы делаем? Давайте не будем искажать футбол.



Вот и все, конец истории, точка. Мы это принимаем, такое правило», — сказал Альфаро.