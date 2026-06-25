Оуэн заявил, что ЧМ-2026 выиграет команда с лучшими заменами

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что на чемпионате мира-2026 особенно важной станет работа с заменами. Об этом он написал в колонке Daily Mail.
«Я не могу слишком переживать из-за выбора состава. Я слышал бесконечные споры о том, кто должен выходить с первых минут. Этот чемпионат мира выиграет команда, которая лучше всех использует замены. В таких условиях свежие ноги имеют огромное значение, особенно против уставших защитников. Идея о том, что одно решение по составу внезапно меняет Англию, — чушь», — написал Оуэн.
По словам бывшего форварда, шум вокруг стартового состава все равно продолжится. Он ожидает обсуждений вариантов вроде Маркуса Рэшфорда вместо Энтони Гордона или Букайо Сака вместо Нони Мадуэке, а также персональной критики отдельных игроков.
Оуэн считает, что после матча с Ганой Томас Тухель должен был донести до команды простой посыл: четыре очка, сухой матч, первое место в группе и почти выполненная задача.
«Внутри команды, подозреваю, было намного больше позитива, чем снаружи. Так часто бывает на турнирах. Внешний мир живет эмоциями от матча к матчу, но игроки и тренеры должны смотреть на более длинную дистанцию», — отметил Оуэн.
При этом бывший нападающий признал, что замены в игре с Ганой могли быть сделаны раньше. Однако, по его мнению, Англия не была переиграна и большую часть встречи контролировала ход матча.
Оуэн добавил, что Англия остается одной из сильнейших команд турнира и способна далеко пройти на чемпионате мира. Он призвал не терять представление о возможностях команды из-за одного тяжелого игрового дня.
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти