Оуэн заявил, что ЧМ-2026 выиграет команда с лучшими заменами

«Я не могу слишком переживать из-за выбора состава. Я слышал бесконечные споры о том, кто должен выходить с первых минут. Этот чемпионат мира выиграет команда, которая лучше всех использует замены. В таких условиях свежие ноги имеют огромное значение, особенно против уставших защитников. Идея о том, что одно решение по составу внезапно меняет Англию, — чушь», — написал Оуэн.